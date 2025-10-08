Thái Nguyên ngập lụt lịch sử, nhiều cơ sở y tế bị cô lập, chìm trong biển nước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (tên quốc tế Matmo), từ đêm 6 đến ngày 7/10, tỉnh Thái Nguyên hứng chịu mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 250–400mm, nhiều nơi vượt 500mm.

Theo số liệu quan trắc, lượng mưa tại một số khu vực rất lớn như: Hóa Thượng 561,8mm; Sông Cầu 524,8mm; Đồng Quang 480,4mm; Quan Triều 432,8mm; Nam Hòa 478,4mm; Tràng Xá 422,8mm. Mưa lớn kéo dài đã gây lũ lớn trên hệ thống sông suối, trong đó mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy đạt 29,90m – vượt báo động 3 tới 2,9m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 hơn 1m.

Nhiều xã, phường trên địa bàn như Nam Cường, Đồng Phúc, Côn Minh, Xuân Dương, Linh Sơn, Gia Sàng, Quan Triều, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến, Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thụy, Phú Bình… bị ngập sâu. Nhiều khu dân cư bị cô lập, mất điện trên diện rộng; hàng trăm điểm sạt lở đất đe dọa tính mạng người dân và công trình hạ tầng.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống trưa 8/10, ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên, cho biết hiện nhiều khu vực trên địa bàn vẫn đang bị cô lập hoàn toàn, mất điện, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Trạm Y tế Dân Tiến bị ngập sâu do mưa lũ kéo dài. Ảnh: ĐVCC.

"Trước mắt, các đơn vị y tế bị ngập sâu hết tầng 1 gồm: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế (TTYT) Thái Nguyên, TTYT Phú Bình và TTYT Phổ Yên. Một số đơn vị bị hỏng thiết bị như máy chụp CT Scanner, X-quang, siêu âm, hệ thống xét nghiệm; nhiều xe ô tô cũng bị ngập nước", ông Huy thông tin.

Hiện lãnh đạo Sở Y tế Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành bám sát diễn biến mưa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh và thân nhân tại các cơ sở y tế. Những đơn vị không bị ảnh hưởng nặng sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khác khi có yêu cầu, bao gồm cung cấp suất ăn cho bệnh nhân, thuốc men, nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời duy trì công tác khám chữa bệnh, cấp cứu cho người dân.