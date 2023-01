Dấu hiệu nhận biết bệnh suy thận bạn cần biết

Các bác sĩ Trung tâm Thận lọc máu, BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ cảnh báo về triệu chứng bệnh suy thận ít biểu hiện trong giai đoạn đầu, làm khó khăn khi chẩn đoán.

Chính vì vậy, nhiều người bệnh phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, gây khó khăn trong quá trình điều trị. Vậy biểu hiện đặc trưng của bệnh suy thận là gì? Cách nào giúp nhận biết sớm bệnh suy thận?

Suy nhược

Chán ăn hầu như luôn là một triệu chứng phổ biến của suy thận giai đoạn đầu. Khi tình trạng rối loạn chức năng thận tiến triển thì triệu chứng này ngày càng trở nên nổi bật hơn. Người bệnh có thể cảm thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức hơn bình thường và không thể thực hiện các hoạt động gắng sức. Nguyên nhân phần lớn là do sự tích tụ độc tố và tạp chất trong máu, dẫn đến chức năng thận kém. Vì đây là một triệu chứng không đặc hiệu nên thường bị bỏ qua và không tìm hiểu kỹ lưỡng.

Phù

Giữ nước hoặc phù nề là dấu hiệu rõ ràng nhất của người bệnh suy thận khi cơ thể mất một lượng protein trong nước tiểu. Mặc dù bị phù nề có thể được gây ra bởi rất nhiều yếu tố khác nhau, tuy nhiên, suy thận là “kẻ cầm đầu”. Phù thường xảy ra ở bàn chân và mắt cá chân, song đôi khi có thể xảy ra ở cánh tay, mặt và các bộ phận khác của cơ thể.

Ngứa ngáy

Thận là cơ quan giúp loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, các chất thải tích tụ trong cơ thể, gây ngứa ngáy, khó chịu cho người bệnh

Đau lưng

Đau lưng dưới hoặc bên sườn là cảnh báo dấu hiệu của bệnh thận, đặc biệt là ở người cao tuổi. Đau lưng không chỉ là triệu chứng của bệnh suy thận mà còn có thể do sỏi thận hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu nếu xuất hiện tình trạng đau lưng do suy thận thường kèm theo các triệu chứng khác, như khó đi tiểu hoặc cảm giác nóng rát. Điều quan trọng là phải phân biệt triệu chứng này với biểu hiện do đau cơ, vì đây có thể là chìa khóa để phát hiện sớm tình trạng nghiêm trọng của bệnh.

Thiếu máu

Mức độ huyết sắc tố bắt đầu giảm, người bệnh có thể trông xanh xao dù không có vị trí mất máu nào rõ ràng trên cơ thể. Đây là một trong những biến chứng phổ biến của bệnh suy thận, làm người bệnh luôn suy nhược và mệt mỏi.

Thay đổi trong nước tiểu

Suy thận làm nghiêm trọng hơn các rối loạn tiểu tiện. Cụ thể:

– Tiểu nhiều lần, đặc biệt là tiểu đêm liên tục, nước tiểu có màu nhạt, có thể là dấu hiệu của bệnh thận. Khi các bộ lọc của thận bị hư hỏng sẽ làm tăng cảm giác muốn đi tiểu. Tuy nhiên, đôi khi tiểu nhiều cũng có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng tiết niệu hoặc bệnh phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới.

– Nước tiểu có bọt hoặc máu

Mất ngủ

Chức năng thận suy giảm, ảnh hưởng đến quá trình loại bỏ chất độc ra ngoài, chúng sẽ lưu lại trong máu chứ không được đào thải ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Vì vậy, người bệnh suy thận thường khó ngủ.

Huyết áp cao

Một trong những dấu hiệu của bệnh suy thận có thể là huyết áp cao. Bất kỳ người nào được chẩn đoán tăng huyết áp đều phải được kiểm tra chi tiết chức năng thận để loại trừ căn nguyên tăng huyết áp thứ phát do suy thận.

Nhận biết các dấu hiệu suy thận giai đoạn đầu và can thiệp kịp thời có thể giúp phát hiện sớm và điều trị rối loạn chức năng thận hoặc suy thận có thể dẫn đến chạy thận, ghép thận hoặc thậm chí tử vong.

