Đang làm rõ "bữa sáng bất thường" khiến 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị

40 học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng bằng bánh tày ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy

Ngày 27-9, ông Đặng Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết địa phương đã tổ chức cuộc họp khẩn với các bên liên quan để làm rõ vụ việc hàng chục học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn sáng ở trường.

Theo thông tin ban đầu, loại bánh tày mà học sinh ăn sáng có hợp đồng suất ăn và được cung cấp bởi một phụ nữ từ ngoài địa bàn xã Kim Ngân. Hiện công an đang tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc, trong khi ngành y tế cũng đã lấy mẫu thực phẩm gửi đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân.

Thống kê cho thấy, trong tổng số 75 học sinh ăn sáng bằng bánh tày tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy sáng 26-9, có 40 em phải nhập viện, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 8 giờ ngày 26-9, sau khi ăn sáng tại trường, nhiều học sinh xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn ói và tiêu chảy. Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động phương tiện đưa 40 học sinh đến Bệnh viện đa khoa khu vực Lệ Thủy cấp cứu.

Đến nay, sức khỏe các em cơ bản đã ổn định, tuy nhiên nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.