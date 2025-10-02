Tạm đình chỉ công tác nữ phó hiệu trưởng ở Quảng Trị, 75 học sinh trở lại lớp học

Ngày 2-10, trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị xác nhận đã có quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà ĐTHH, Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Kim Thủy sau vụ 40 em học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn sáng ở trường này.

"Sáng nay, chính quyền xã đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cô giáo ĐTHH, Phó Hiệu trưởng nhà trường, phụ trách bán trú. Về các vấn đề liên quan khác, chúng tôi phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng mới có căn cứ xử lý", vị lãnh đạo xã Kim Ngân thông tin với PLO.

Bà ĐTHH, Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy đã bị đình chỉ công tác. Ảnh: B.T

Cũng theo vị này, quyết định đình chỉ của UBND xã Kim Ngân cũng đã được chuyển đến Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy để thông báo công khai trước toàn thể phụ huynh.

Chiều 1-10, lãnh đạo Sở GD&ĐT, chính quyền xã Kim Ngân cùng Ban giám hiệu Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy cũng đã có buổi làm việc với toàn thể phụ huynh liên quan đến vụ việc 40 em học sinh phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn sáng ở trường, cùng những vấn đề khác về ăn bán trú và cá nhân cô ĐTHH, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, chính quyền xã Kim Ngân, Ban giám hiệu nhà trường làm việc với phụ huynh chiều ngày 1-10. Ảnh: B.T

Tại cuộc họp, hầu hết các phụ huynh kiên quyết yêu cầu các cấp có thẩm quyền đình chỉ ngay công tác đối với cô ĐTHH, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy. Đồng thời, yêu cầu nhà trường thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm, thay nhân viên cấp dưỡng.

Các bậc phụ huynh cho rằng, họ không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường nên quyết định cho con nghỉ ở nhà. Nhiều người còn khẳng định đã hoàn toàn mất niềm tin vào Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là cô Phó Hiệu trưởng, phụ trách bán trú.

Như PLO đã đưa tin, sáng ngày 26-9, nhiều học sinh Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng sau khi ăn sáng món bánh tại trường.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Kim Thủy phối hợp với giáo viên và phụ huynh nhanh chóng đưa học sinh đến bệnh viện. Trong số 75 học sinh có triệu chứng ngộ độc, có 40 em phải nhập viện, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Liên quan đến vụ việc, dư luận tại Quảng Trị còn xôn xao trước đoạn clip dài hơn 40 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh cô ĐTHH, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy, đã ngăn cản việc đưa học sinh đi viện, dù có đề nghị của nhân viên y tế. Sự việc càng gây ồn ào khi clip quay tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, người được cho là bà ĐTHH, Phó hiệu trưởng nhà trường đã ngăn cản việc đưa học sinh đi bệnh viện, mặc dù có đề nghị của nhân viên y tế.

Liên quan đến sự việc nói trên, bà ĐTHH, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy, xác nhận mình chính là người trong đoạn clip hơn 40 giây được lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, vị nữ phó hiệu trưởng này cho rằng đoạn clip này là không đầy đủ và chỉ ghi lại một phần sự việc ngày hôm đó. Theo lời bà ĐTHH, thời điểm nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng và nằm ở phòng y tế, bà không đồng ý cho đưa các em đi bệnh viện ngay bằng xe máy vì muốn chờ xe ô tô để đảm bảo an toàn.

Bà cũng cho biết, việc nói học sinh “không có vấn đề chi hết” chỉ nhằm mục đích trấn an phụ huynh, giáo viên và học sinh vào thời điểm đó.

Sau vụ ngộ độc, phụ huynh 75 học sinh bán trú của Trường PTDT Bán trú Tiểu học Kim Thủy không đưa con đến lớp. Ngày 1-10, UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, cho biết đang phối hợp để vận động 75 em học sinh này đến lớp.

Theo ghi nhận của PLO, sáng ngày 2-10, phụ huynh Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy đã đưa toàn bộ 75 em học sinh trở lại trường, ổn định học tập.