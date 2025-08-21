2 trẻ dương tính với cần sa, nghi ngộ độc do ăn nhầm kẹo lạ

Tối 20-8, BS CK1 Bùi Anh Triết, Phó Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết nơi đây vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nghi ngộ độc do ăn nhầm thực phẩm chứa chất kích thích và gây nghiện.

Đây là lần đầu Khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc do ăn nhầm thực phẩm chứa chất kích thích và gây nghiện.

Hai bệnh nhân nghi ngộ độc vào cấp cứu ở bệnh viện tối qua, được các bác sĩ ổn định sinh hiệu, truyền dịch, điều chỉnh các rối loạn. Hiện, cả hai đã hết các triệu chứng, tỉnh táo, tiếp tục theo dõi và điều trị.

Người nhà cho biết người quen từ nước ngoài mang về túi quà bánh, trong đó có một số viên kẹo dẻo đựng trong túi zipper không nhãn mác. Cả nhà cùng ăn, nhưng chỉ hai chị em dùng loại kẹo này.

Khoảng 30 phút sau, cả hai chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, run tay chân, hoảng loạn và dễ kích động.

Bệnh nhân nghi ngộ độc do ăn nhầm kẹo lạ. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ, ăn nhầm thực phẩm chứa chất kích thích và gây nghiện, nhất là trẻ nhỏ, có thể dẫn đến ngộ độc tức thời, ức chế thần kinh trung ương, rối loạn ý thức thần kinh dẫn đến lẫn lộn, rối loạn tâm thần, co giật. Trẻ có thể rơi vào tình trạng hôn mê kéo dài đến 36 giờ, loạn nhịp tim, tăng huyết áp, tụt huyết áp, suy hô hấp, thậm chí dẫn đến tử vong...

Kẹo "ba không" (không nhãn mác, không nguồn gốc, không hạn sử dụng) thường chứa nhiều phụ gia, phẩm màu bắt mắt, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do virus, vi khuẩn, nấm mốc hoặc vi trùng khác. Ngoài nguy cơ bệnh đường tiêu hóa, dị ứng, dùng lâu dài có thể gây béo phì, rối loạn chuyển hóa, thậm chí ung thư...

BS Triết khuyến cáo phụ huynh không cho trẻ sử dụng thực phẩm, bánh kẹo không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Người nhà cần kiểm soát chặt đồ ăn thức uống mà trẻ được tặng từ người khác.

Nhiều loại kẹo, bánh "lạ" có thể chứa thành phần gây hại, thậm chí trộn chất kích thích nguy hiểm, dễ dẫn đến ngộ độc, rối loạn tâm thần, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe trẻ.

Khi có các dấu hiệu bất thường sau dùng thực phẩm, đặc biệt thực phẩm không rõ nguồn gốc, nên đưa bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Tránh tự ý gây nôn, có thể làm bệnh nhân bị nghẹn sặc, khó thở. Đối với một số loại hóa chất, việc gây nôn có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản.