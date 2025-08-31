Ăn tiệc tân gia, 131 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Ngày 30-8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã có báo cáo về vụ việc 131 người tại thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai nghi ngộ độc thực phẩm.

Thông tin mới nhất, tất cả bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại thôn Chrôh Pơnan hiện đã ổn định sức khỏe.

Đồng thời, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị hộ kinh doanh NTH, thôn Thanh Bình, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai, ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, để tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.

131 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc tân gia. Ảnh: NN

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 28-8, nhà ông Ksor Đối, thôn Chrôh Pơnan, tổ chức tiệc tân gia tại nhà với 220 khách mời.

Gia đình ông Ksor Đối đã thuê hộ kinh doanh bà NTH phục vụ món ăn, thực đơn gồm: Bánh bao, chả lá, thịt nướng, chả ram, bò nhúng khổ qua, gà quay mật ong, xôi song hỷ, heo xào sả ớt, gỏi bắp bò, lẩu hải sản, bún tươi, sữa chua, bia chai, nước ngọt và đá viên.

Đến khoảng 16 giờ 25 phút cùng ngày, một số người ăn tiệc xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, sốt…. và được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Thiện, Trung tâm Y tế Ayun Pa điều trị với chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Ngay sau đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã phối hợp với UBND xã Ia Hiao và Trung tâm Y tế Phú Thiện, Trung tâm Y tế Ayun Pa điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn tới ngộ độc.