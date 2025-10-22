Tiếp tục đình chỉ Phó Hiệu trưởng trong vụ 40 học sinh ngộ độc ở Quảng Trị

Chiều ngày 22-10, UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) cho biết sau nhiều lần tổ chức họp bàn với các bên liên quan, UBND xã đã có quyết định tiếp tục đình chỉ bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy thêm 15 ngày, kể từ ngày 23-10.

UBND xã Kim Ngân thông tin lý do tiếp tục đình chỉ vì nhiều phụ huynh đã phản đối việc bà Huế đi làm trở lại và cũng chưa có kết luận điều tra vụ việc 40 học sinh ngộ độc trước đó từ cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 21-10, trao đổi với PLO, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết hiện vẫn chưa có quyết định cụ thể về việc đi làm trở lại đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy.

Bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy bị UBND xã Kim Ngân ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày, từ ngày 2-10 đến hết ngày 22-10.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng thông tin thêm, hiện sở đã có văn bản chỉ đạo liên quan về các nhiệm vụ giáo dục cũng như triển khai lại bếp ăn tại trường cho học sinh, để đảm bảo an toàn cho các em.

40 học sinh phải nhập viện sau bữa ăn sáng tại trường. Ảnh: MT.

Đồng thời, sở cũng thường xuyên trao đổi thông tin với xã Kim Ngân để có phương án xử lý vụ việc.

“Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra nên phải chờ kết luận thì mới có cơ sở để đánh giá, xử lý. Khi có kết luận, lúc đó mới có thể tiến hành những bước tiếp theo đối với vụ việc này”- bà Lê Thị Hương nói.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị nhận định, vụ việc có tính chất khá phức tạp. Trước diễn biến hàng loạt phụ huynh phản đối bà Đỗ Thị Hồng Huế quay trở lại trường, nếu không phụ huynh sẽ cho học sinh nghỉ học. Vì thế sở cũng đang tính toán các phương án để đảm bảo các em học sinh đến trường đầy đủ và an toàn.

Ngoài ra, bà Đỗ Thị Hồng Huế trước đây cũng có nhiều “lùm xùm” và đã nhiều lần chuyển công tác từ trường này sang trường khác. Hiện Sở GD&ĐT cũng đang nắm lại toàn bộ hồ sơ về bà Huế.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị lo lắng về việc phụ huynh phản đối và cho học sinh nghỉ học. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Như PLO đã đưa tin, ngày 18-10, đại diện UBND xã Kim Ngân thông tin đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học Kim Thủy, liên quan đến vụ việc 40 học sinh ngộ độc nhập viện.

Theo đó, kết quả từ Viện Pasteur Nha Trang xác định một trong bốn mẫu thức ăn được thu thập, gửi đi kiểm nghiệm có dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.