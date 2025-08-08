2 cha con nhập viện nghi ngộ độc botulinum sau ăn cá chua tự làm

Chiều 7-8, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi 2 cho biết đang điều trị cho 2 bệnh nhân là cha con, nghi bị ngộ độc botulinum sau khi ăn cá chua tự làm.

Hai bệnh nhân đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi 2.

Bệnh nhân là ông A.Kh (42 tuổi) và con trai A.H (17 tuổi), cùng trú tại xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, tứ chi yếu, nghi liệt nhẹ.

Sau khi thăm khám lâm sàng, siêu âm và chụp X-quang, các bác sĩ bước đầu chẩn đoán cả hai bị nhiễm khuẩn huyết tiêu điểm tiêu hóa, nghi ngộ độc botulinum.

Botulinum là một loại độc tố thần kinh cực mạnh, có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Đây là dạng ngộ độc rất nguy hiểm, thường xuất hiện khi người dân sử dụng thực phẩm lên men hoặc đóng kín nhưng không đảm bảo điều kiện vệ sinh, bảo quản.

Đây là ca nghi ngộ độc botulinum thứ ba bệnh viện tiếp nhận trong chưa đầy một tháng qua.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi 2 cho biết, hiện sức khỏe 2 bệnh nhân đang được theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc.

Bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên Sở Y tế tỉnh và phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt tại các vùng phổ biến thói quen làm mắm, cá chua, thực phẩm lên men thủ công.

Bác sĩ Võ Khắc Tuấn – Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, cho biết đây là ca nghi ngộ độc botulinum thứ ba bệnh viện tiếp nhận trong chưa đầy một tháng qua, điểm chung là các ca đều đến từ xã Kon Plông.

Ngộ độc botulinum tại Việt Nam thường liên quan đến các thực phẩm như mắm cá, măng chua, dưa muối, thịt hộp… được chế biến và bảo quản tại nhà, không đảm bảo vệ sinh. Độc tố này không làm thay đổi mùi vị thức ăn, khiến người sử dụng khó nhận biết bằng cảm quan, do đó càng tiềm ẩn nguy cơ cao.

Ngành y tế khuyến cáo người dân nên thận trọng khi sử dụng thực phẩm lên men hoặc đóng kín tự làm. Nếu có biểu hiện bất thường sau ăn, cần đến cơ sở y tế sớm để được xử lý kịp thời.