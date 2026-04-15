Uống nước cam mỗi ngày, người phụ nữ ngỡ ngàng khi nhận kết quả khám

Theo China Times, nước trái cây vốn được xem là lựa chọn lành mạnh nhờ hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, một trường hợp thực tế tại Trung Quốc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách sử dụng loại thức uống này. Chuyên gia dinh dưỡng Khâu Thế Hân cho biết, một phụ nữ 58 tuổi đã mắc gan nhiễm mỡ nặng dù duy trì chế độ ăn uống thanh đạm, không rượu bia, không đồ chiên rán.

Theo chia sẻ, người phụ nữ trên có thói quen uống một ly lớn nước cam tươi mỗi sáng. Tuy nhiên, trong lần kiểm tra sức khỏe gần đây, bà bất ngờ khi được chẩn đoán mắc gan nhiễm mỡ nặng. Kết quả này khiến bà lo lắng. Theo dữ liệu từ cơ quan y tế, nếu kéo dài, gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, thậm chí là ung thư gan.

Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn trái cây nguyên quả hơn là uống nước ép. Ảnh: Ban Mai

Giải thích về tình trạng trên, chuyên gia Khâu cho biết đường trong trái cây chủ yếu là fructose. Đây là loại đường được chuyển hóa gần như hoàn toàn tại gan, khác với glucose. Khi ăn trái cây nguyên quả, lượng chất xơ đi kèm sẽ làm chậm quá trình hấp thụ đường vào cơ thể. Tuy nhiên, khi ép trái cây thành nước, phần lớn chất xơ bị loại bỏ, chỉ còn lại lượng fructose ở dạng lỏng.

Việc tiêu thụ một lượng lớn fructose dạng lỏng trong thời gian ngắn sẽ khiến gan quá tải. Khi không kịp chuyển hóa, fructose sẽ được biến đổi thành triglyceride (chất béo) và tích tụ trong gan. Đây chính là nguyên nhân khiến người phụ nữ dù ăn uống thanh đạm vẫn bị gan nhiễm mỡ.

Từ trường hợp này, chuyên gia khuyến cáo người dân cần lưu ý hai nguyên tắc quan trọng khi ăn trái cây. Thứ nhất, bạn nên ăn nguyên quả thay vì uống nước ép đã lọc bỏ bã. Việc giữ lại phần thịt quả và chất xơ không chỉ tăng cảm giác no mà còn làm chậm quá trình hấp thụ đường, từ đó giảm áp lực cho gan.

Thứ hai, bạn cần kiểm soát tổng lượng trái cây tiêu thụ mỗi ngày. Dù là thực phẩm tốt cho sức khỏe, lượng trái cây ăn vào không nên vượt quá mức tương đương hai nắm tay. Phần còn lại trong khẩu phần ăn nên dành cho rau xanh đậm và các nguồn protein chất lượng như đậu phụ, trứng luộc hoặc thịt gà.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, ngay cả với những người đã mắc gan nhiễm mỡ, việc điều chỉnh chế độ ăn theo hướng cân bằng vẫn có thể cải thiện tình trạng bệnh. Trường hợp trên là lời nhắc nhở rằng, ngay cả những thực phẩm được coi là lành mạnh cũng cần sử dụng đúng cách để tránh gây hại cho sức khỏe.