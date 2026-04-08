Hai việc chuyên gia chuyển hóa làm mỗi ngày để sống thọ, ngừa ung thư

Tiến sĩ, chuyên gia chuyển hóa Charles Brenner hiện là người đứng đầu một phòng thí nghiệm tại trung tâm ung thư City of Hope (California, Mỹ), tập trung nghiên cứu NAD - hợp chất mà ông từng mô tả là "chất xúc tác trung tâm của mọi sự sống".

Ông ví vai trò của NAD như hệ thống dây đồng trong một chiếc xe điện: nếu thực phẩm là nhiên liệu, NAD chính là thứ giúp chuyển hóa nhiên liệu đó thành năng lượng, đồng thời tham gia vào các phản ứng enzyme như sửa chữa DNA.

Chuyên gia về chuyển hóa Charles Brenner. Ảnh: Kalin Tabov Photography

Theo Brenner, khi tuổi tác tăng, lượng NAD trong cơ thể tự nhiên suy giảm. Nghiên cứu cho thấy một số yếu tố lối sống - như ít vận động hoặc tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến - có thể khiến mức NAD giảm nhanh hơn, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường type 2, suy tim và ung thư.

Là một nhà khoa học, Brenner cũng áp dụng những hiểu biết này vào cuộc sống cá nhân.

"Khi già đi và làm công việc văn phòng phần lớn thời gian, điều quan trọng nhất là duy trì vận động thể chất", ông nói, đồng thời nhấn mạnh việc kiểm soát chế độ ăn. "Môi trường làm việc và thói quen ăn uống hiện nay rất dễ dẫn đến tăng cân - yếu tố liên quan đến nguy cơ cao mắc các vấn đề sức khỏe, trong đó có ung thư".

Brenner liệt kê hai thói quen đơn giản ông duy trì mỗi ngày để sống lâu hơn và giảm nguy cơ ung thư.

Đa dạng hóa các hình thức vận động

Brenner cho rằng với lối sống hiện đại, việc trở nên ít vận động dễ hơn nhiều so với duy trì hoạt động.

"Phần lớn con người ngày nay không còn săn bắt hay hái lượm - những hoạt động tiêu tốn nhiều năng lượng", ông nói. "Chúng ta phải trả tiền để đến phòng gym, đặt mình vào môi trường buộc phải vận động, vì điều đó không còn là một phần tự nhiên trong cuộc sống nữa".

Vì vậy, Brenner cố gắng vận động nhiều nhất có thể, đồng thời thay đổi hình thức tập luyện để duy trì sự đều đặn.

"Tôi thường thấy hơi chán với bất kỳ kiểu tập nào sau khoảng 6 đến 12 tháng", ông nói. "Tôi đã thử Orangetheory (chuỗi phòng tập quốc tế nổi tiếng với hình thức tập luyện HIIT), yoga nóng, Pilates. Hiện tại tôi tập tạ. Tôi cũng đi bộ đường dài, chơi tennis và trượt tuyết".

Gia đình cũng giúp Brenner tăng cường vận động trong ngày. Vợ ông là một vận động viên marathon "cực kỳ năng động", và đôi khi hai người cùng chạy. Ông còn có hai con riêng của vợ và hai chú chó.

"Chạy theo bọn trẻ hay cháu nhỏ rất tốt, nuôi chó cũng vậy", Brenner nói. "Nó buộc bạn phải vận động".

Ưu tiên rau xanh và tránh chạy theo các xu hướng ăn kiêng

Brenner cho biết không theo đuổi phần lớn các trào lưu ăn kiêng, đặc biệt là những xu hướng lan truyền trên mạng xã hội.

"Hãy nhìn vào những người sống thọ thực sự - trên 100, thậm chí 110 tuổi. Không ai trong số họ tuân theo những chế độ cứng nhắc như uống hàng chục loại thực phẩm bổ sung hay kiêng chất béo", ông nói.

Thay vào đó, ông duy trì chế độ ăn đơn giản. Brenner gần như ăn theo một phiên bản của chế độ ăn Địa Trung Hải - được đánh giá là lành mạnh hàng đầu thế giới. "Rau xanh rất tốt. Tôi cho rằng lời khuyên kiểu 'mẹ dặn' vẫn là đúng nhất nếu muốn sống thọ".

Ông ưu tiên các nguồn đạm nạc như thịt gia cầm và cá, kết hợp với nhiều rau củ - nguồn cung cấp chất xơ và dưỡng chất thiết yếu. Những bữa ăn ưa thích của Brenner gồm cá, rau nướng và bánh mì tươi, hoặc pizza tự làm với sốt cà chua, atisô, ô liu, cá cơm và ớt khô (không phô mai do ông không dung nạp lactose).

Tất cả đều gắn với triết lý lớn hơn của Brenner về sống thọ và giảm nguy cơ ung thư: bám sát những điều cơ bản. "Con người có thể già đi khỏe mạnh bằng cách duy trì vận động, giữ kết nối xã hội, ăn uống lành mạnh và không quá ám ảnh với những chi tiết nhỏ nhặt", ông tuyên bố.