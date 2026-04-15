Người đàn ông suýt phải chạy thận vì thói quen uống nước hầm xương

Trên trang Facebook cá nhân mới đây, bác sĩ chuyên khoa thận Hong Yongxiang, Bệnh viện Đa khoa Tri-Service (Đài Loan), chia sẻ trường hợp một bệnh nhân 65 tuổi, họ Chen, có tiền sử tăng huyết áp nhẹ nhưng được kiểm soát tốt, sức khỏe nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, sau khi bị ngã gãy xương vào mùa đông năm ngoái, gia đình nghe theo quan niệm "ăn gì bổ nấy" nên hầm xương trong 5-6 tiếng, cho ông uống hai bát mỗi ngày để bồi bổ.

Sau khoảng hai tuần, người này xuất hiện các triệu chứng như tiểu đêm, nước tiểu có bọt, phù chân. Một hôm, ông bất ngờ bị tức ngực, khó thở và phải nhập viện cấp cứu.

Nhiều người lầm tưởng canh xương hầm là bổ xương nhưng lại gây hại thận. Ảnh: ETToday

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ phốt pho trong máu ông Chen tăng vọt, kali cũng ở ngưỡng nguy hiểm, trong khi chì trong máu cao bất thường, kèm tình trạng thiếu máu nặng. Đáng chú ý, mức lọc cầu thận (eGFR) giảm từ 60 xuống còn 14, cho thấy chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, thuộc giai đoạn 5 của bệnh thận mạn, cận kề ngưỡng phải lọc máu.

Sau khi được điều chỉnh thuốc, áp dụng chế độ ăn hạn chế protein, kiểm soát muối và ngừng uống nước hầm xương, chức năng thận của bệnh nhân đã dần cải thiện sau một tháng. Dù tránh được nguy cơ phải lọc thận, ông Chen vẫn bị suy giảm chức năng thận và đang phải tích cực điều trị, tuân thủ chế độ ăn ít protein.

Theo bác sĩ Hong, việc hầm xương trong thời gian dài có thể khiến protein bị biến tính, vitamin bị phá hủy, đồng thời làm tăng hàm lượng purin, kali và chất béo trong nước dùng. Dù có hương vị đậm đà, các loại canh này lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe nếu sử dụng thường xuyên, làm tăng nguy cơ cao huyết áp, bệnh thận và gout.

Trong đời sống hằng ngày, không ít món canh, súp tuy ngon miệng lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho thận. Theo bác sĩ Hong, những loại nước dùng đậm đặc như ramen kiểu Nhật, canh chua cay hay các món súp sánh, nước lẩu, nước hầm xương và cả các loại canh thuốc bắc, canh bồi bổ đều nằm trong nhóm cần hạn chế nếu không muốn tạo thêm gánh nặng cho thận.

Theo đó, nước hầm xương và 4 loại nước dùng trên đều chứa hàm lượng natri, kali và phốt pho cao, không phù hợp với người mắc bệnh thận. Ngay cả với người khỏe mạnh, việc tiêu thụ thường xuyên cũng có thể khiến cơ thể nạp vào lượng chất béo và calo vượt mức cần thiết.

Bác sĩ Hong nhấn mạnh, nhiều người có thói quen dùng các món canh thuốc bắc để bồi bổ khi cảm thấy cơ thể suy nhược, nhưng lại không biết dược liệu phần lớn có nguồn gốc thực vật và chứa hàm lượng kali rất cao. Ở người khỏe mạnh, kali giúp duy trì hoạt động của tim, nhưng khi chức năng thận suy giảm, kali không được đào thải hết có thể dẫn đến tăng kali máu, gây nguy hiểm.

Ông khuyến cáo người bị tăng huyết áp hoặc bệnh thận khi ăn lẩu hay dùng các món bổ từ thảo dược nên chọn nước dùng thanh, hoặc tốt nhất hạn chế uống nước canh

Vậy uống canh thế nào cho đúng? Bác sĩ Hong cho rằng điều quan trọng nằm ở cách uống. Trước hết, nên ưu tiên các món canh thanh đạm, nước trong từ rau củ, tránh những loại nước dùng đục, béo, có độ sánh hoặc các món canh thuốc bắc không rõ thành phần.

Ngoài ra, thời gian nấu cũng không nên kéo dài quá 30-40 phút để hạn chế giải phóng phốt pho và kim loại nặng. Theo ông, dinh dưỡng chủ yếu nằm ở phần cái như thịt và rau, vì vậy chỉ nên húp một lượng vừa phải để lấy vị. Đồng thời, nên duy trì cách chế biến thanh nhẹ, ít muối, giảm chất béo để bảo vệ sức khỏe.