Việt Nam có "vua thảo mộc” không chăm vẫn mọc đầy vườn, ăn vào khỏe lâu sống thọ

Điều hòa kinh nguyệt và giảm đau bụng kinh

Nhờ tính ấm và khả năng hoạt huyết, ngải cứu giúp làm giãn cơ tử cung, từ đó giảm thiểu các cơn đau co thắt dữ dội trong kỳ kinh nguyệt. Uống nước sắc ngải cứu hoặc ăn món trứng gà ngải cứu trước kỳ kinh vài ngày có tác dụng điều hòa chu kỳ, giảm tình trạng kinh nguyệt không đều và xua tan mệt mỏi cho chị em.

Giảm đau nhức xương khớp và thần kinh tọa

Ngải cứu giúp lưu thông khí huyết, tăng cường khả năng lưu thông máu, tốt cho hệ xương khớp, giảm đau, kháng viêm, nhất là đối với những người bị gai cột sống, thấp khớp. Việc sử dụng lá ngải cứu rang nóng với muối để chườm lên vùng bị đau biệt hiệu quả với những người bị đau lưng, mỏi cổ vai gáy hoặc đau dây thần kinh tọa lâu năm.

Kích thích tiêu hóa và cải thiện cảm giác thèm ăn

Ngải cứu có chứa các chất đắng giúp kích thích tiết dịch vị dạ dày và mật, từ đó hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra trơn tru. Những người thường xuyên bị đầy hơi, chướng bụng hoặc trẻ em biếng ăn có thể sử dụng ngải cứu như một loại thảo dược hỗ trợ. Một bát canh ngải cứu ấm nóng không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ bụng mà còn kích thích vị giác, giúp ăn ngon miệng hơn.

Cầm máu

Thành phần trong ngải cứu có tác dụng tốt giúp cầm máu, kháng viêm, sát khuẩn, giảm đau. Ngoài ra, đặc tính kháng khuẩn tự nhiên của lá còn giúp bảo vệ vết thương khỏi nguy cơ nhiễm trùng và thúc đẩy da mau lành hơn.

Thanh lọc cơ thể và giải độc gan

Ngải cứu đóng vai trò như một chất lợi tiểu tự nhiên, giúp thận và gan đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể nhanh hơn. Các hợp chất flavonoid trong ngải cứu giúp bảo vệ tế bào gan trước các gốc tự do và hỗ trợ phục hồi chức năng gan sau khi bị tổn thương do thực phẩm hoặc thuốc tây. Sử dụng trà ngải cứu ở liều lượng vừa phải sẽ giúp làn da sáng hơn nhờ cơ thể được thanh lọc từ bên trong.

Hỗ trợ điều trị suy nhược cơ thể và đau đầu

Những người thường xuyên bị chóng mặt, đau đầu kinh niên hoặc vừa mới ốm dậy có thể sử dụng ngải cứu để bồi bổ sức khỏe. Khi kết hợp ngải cứu với các nguyên liệu bổ dưỡng khác (như gà ác, trứng), món ăn này sẽ giúp lưu thông máu não tốt hơn, giảm căng thẳng thần kinh và cải thiện tình trạng xanh xao, gầy yếu. Tinh dầu ngải cứu còn có tác dụng an thần nhẹ, giúp bạn thư giãn sau một ngày làm việc áp lực.

Đặc tính chống oxy hóa

Ngải cứu có chứa chamazulene hoạt động như một chất chống oxy hóa và chúng có nồng độ cao nhất trong giai đoạn trước khi ra hoa. Các chất chống oxy hóa như chamazulene có thể chống lại stress oxy hóa trong cơ thể, đây có thể là nguyên nhân đưa đến ung thư, các bệnh lý tim mạch, bệnh Alzheimer và một số bệnh lý khác.