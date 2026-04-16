Mãn nhãn trước những mâm lễ cúng Tết Hàn Thực 2026 của các mẹ đảm

Tết Hàn Thực diễn ra vào mùng 3 tháng 3 hàng năm. Năm 2026, Tết Hàn Thực sẽ vào ngày Chủ Nhật 19/4. Từ lâu, ngày lễ này đã trở thành nét đẹp giàu ý nghĩa của người Việt, hiện diện trong mỗi gia đình qua mâm bánh trôi, bánh chay dâng lên bàn thờ tổ tiên như một cách thể hiện lòng biết ơn và sự tưởng nhớ nguồn cội.

Những viên bánh trôi bánh chay tròn, trắng mịn không chỉ là món ăn dân dã mà còn mang trong mình biểu tượng của sự viên mãn, đủ đầy. Đó là ước vọng về một năm bình an, hạnh phúc, về sự sum họp trọn vẹn của gia đình.

Trong nhịp sống hiện đại, Tết Hàn Thực vẫn giữ được giá trị cốt lõi là dịp để các thế hệ quây quần, cùng nhau gìn giữ và tiếp nối nét đẹp văn hóa truyền thống. Vào ngày này, mọi người cùng nhau làm những chiếc bánh trôi, bánh chay hấp dẫn.

Cùng ngắm những mâm lễ cúng Tết Hàn Thực 2026 của các mẹ đảm dưới đây:

Mâm lễ cúng Tết Hàn Thực 1:

Những viên bánh trôi, bánh chay mướt mặt, tròn đầy, mang hương vị nguyên bản của nếp cái hoa vàng. Ảnh Vũ Thu Hương

Mâm lễ cúng Tết Hàn Thực 2:

Sắc xanh của cốm và bánh phu thê màu xanh tự nhiên gợi nhắc về sự tươi mới của tiết trời tháng Ba. Ảnh Hương Thùy

Mâm lễ cúng Tết Hàn Thực 3:

Mâm bánh trôi ngũ sắc được làm từ màu rau củ của mẹ đảm Nguyễn Thắm (Hà Nội)

Mâm lễ cúng Tết Hàn Thực 5:

Mâm lễ gồm bánh trôi trắng tròn tượng trưng cho sự đủ đầy, bát bánh chay ngọt dịu, thêm chút hoa bưởi, xôi lá nếp và chùm nho xanh cho mâm lễ thêm thanh khiết. Ảnh Thu Vân

Mâm lễ cúng Tết Hàn Thực 6:

Mâm lễ gồm bánh trôi, bánh chay, bánh xu xuê và xôi vò hạt sen. Ảnh Hương Thùy

Mâm lễ cúng Tết Hàn Thực 7:

Mâm lễ cúng Tết Hàn Thực với những chiếc bánh trôi bánh chay sắc màu. Ảnh Hồng Anh

Mâm lễ cúng Tết Hàn Thực 9:

Mâm lễ có bánh trôi hồng trắng tượng trưng cho sự viên mãn, bát bánh chay ngọt dịu cùng đĩa trái cây tươi và nhành hoa bưởi thơm nhẹ của tháng Ba. Ảnh Thu Vân

Mâm lễ cúng Tết Hàn Thực 10:

Mâm lễ cúng Tết Hàn Thực của mẹ đảm Tống Hằng Nga.