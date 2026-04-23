4 triệu chứng vào ban đêm cảnh báo thận không khỏe

Giấc ngủ ngon là quá trình sinh học thiết yếu giúp cơ thể phục hồi, nạp lại năng lượng, giúp não, các cơ quan, mô phục hồi, sửa chữa tổn thương trong tế bào. Những rối loạn giấc ngủ dưới đây có thể là dấu hiệu cảnh báo thận tổn thương, nhận biết sớm góp phần ngăn ngừa những biến chứng nghiêm trọng.

Thường xuyên thức giấc đi tiểu

Một trong những dấu hiệu sớm, phổ biến của bệnh thận là tiểu đêm (thức dậy đi tiểu nhiều hơn một lần mỗi đêm). Thận khỏe thường cô đặc nước tiểu vào ban đêm để giấc ngủ không bị gián đoạn. Song, khi chức năng của cơ quan này suy giảm, sự cân bằng này bị phá vỡ. Tiểu đêm gây khó chịu, ảnh hưởng sức khỏe tổng thể.

Nước tiểu có bọt có thể là dấu hiệu của lượng protein albumin quá cao, do những vấn đề về thận gây ra. Chức năng thận kém cũng khiến máu rò rỉ vào bàng quang. Máu trong nước tiểu thường cảnh báo sỏi thận, khối u hoặc nhiễm trùng.

Hội chứng chân không yên vào ban đêm

Hội chứng chân không yên (RLS) - một tình trạng cơ thể cảm thấy bị thôi thúc, không thể cưỡng lại, phải cử động chân, phổ biến hơn ở những người mắc bệnh thận. Tình trạng này có liên quan đến sự mất cân bằng sắt, tích tụ độc tố trong cơ thể. Cảm giác liên tục phải cử động ngăn cản giấc ngủ sâu, ngon giấc, khiến người bệnh dễ kiệt sức vào ban ngày.

Sưng chân nặng hơn vào ban đêm

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Khi thận không thực hiện chức năng này hiệu quả, chất lỏng sẽ tích tụ trong các mô, thường gây sưng mất cá chân, cẳng chân, bàn chân. Sưng phù chân vào ban đêm thường liên quan đến rối loạn chức năng tim, thận.

Những triệu chứng thoạt nhìn có không đáng chú ý, nhiều người thường cho rằng do căng thẳng, tuổi già, hoặc các vấn đề lối sống. Tuy nhiên, khi chúng xảy ra lặp đi lặp lại vào ban đêm, có thể phản ánh tổn thương ở thận. Khám sớm có thể giúp phát hiện ra nguyên nhân tiềm ẩn, từ đó điều trị kịp thời, cải thiện chất lượng cuộc sống tốt.

Khó thở

Khi mắc bệnh thận, các cơ quan trong cơ thể không sản xuất đủ hormone erythropoietin. Hormone này báo hiệu cho cơ thể sản xuất hồng cầu, nếu thiếu có thể dẫn đến thiếu máu, cảm thấy khó thở. Một nguyên nhân khác gây khó thở là sự tích tụ dịch trong phổi xảy ra khi thận không còn khả năng lọc máu hiệu quả, khiến nước, muối và chất độc tích tụ.