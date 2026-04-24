Người đàn ông tử vong ở tuổi 42 sau khi chữa bệnh bằng chanh liều cao

Từ bỏ bệnh viện để uống chanh

Những ngày gần đây, cộng đồng chia sẻ nhiều về trường hợp một người đàn ông 42 tuổi mắc ung thư, tử vong sau khi tự ý rời bỏ điều trị tại bệnh viện để áp dụng các phương pháp được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có uống chanh liều cao và phơi nắng kéo dài.

Theo thông tin được chia sẻ trong các nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư, sau khi được chẩn đoán, người đàn ông này không tiếp tục điều trị y khoa mà lựa chọn về nhà. Ông vào các hội nhóm "chữa lành", chanh liều cao và thực hiện chế độ được gọi là “thải độc tự nhiên”, bao gồm uống lượng lớn nước chanh mỗi ngày (1 kg quả) kết hợp phơi nắng.

Dù được người thân khuyên nhủ nhưng bệnh nhân không nghe, kiên trì với phương pháp trên. Một ngày trước khi qua đời, ông vẫn thông báo đang tiếp tục phơi nắng theo hướng dẫn và tử vong vào sáng hôm sau.

Câu chuyện trở thành lời cảnh báo về những phương pháp điều trị ung thư không có cơ sở khoa học nhưng lại được chia sẻ dưới dạng “kinh nghiệm cá nhân” hoặc “mẹo chữa bệnh tự nhiên”.

Thực tế, thời gian qua không ít thông tin tương tự xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, cho rằng ung thư có thể được điều trị bằng chanh liều cao, nhịn ăn hoặc sử dụng thảo dược thay thế hoàn toàn phác đồ y khoa. Thậm chí, một số bài viết còn khẳng định “uống chanh có thể chữa khỏi ung thư sau vài tháng” hoặc “không nên phẫu thuật vì khối u là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể”.

Chỉ vài tháng trì hoãn, bệnh có thể chuyển sang giai đoạn muộn

Thạc sĩ, bác sĩ Hà Hải Nam - Phó Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện K (Hà Nội) cho rằng, một bộ phận bệnh nhân có xu hướng tìm đến những lời cam kết “nhanh, rẻ, tiện, tự nhiên" thay vì điều trị chính thống. Trong khi đó, ung thư là bệnh lý phức tạp, mang tính cá thể hóa cao, mỗi bệnh nhân ở từng giai đoạn sẽ cần một phác đồ điều trị khác nhau, có thể là phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc điều trị đích.

Hiện chưa có thống kê chính thức tại Việt Nam về mức độ ảnh hưởng của thông tin sai lệch y tế trên mạng xã hội, tuy nhiên xu hướng này được ghi nhận đang gia tăng.

Điều trị ung thư bằng xạ trị ở Bệnh viện K. Ảnh: BVCC.

Trong nhiều trường hợp, việc điều trị sai lệch có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí không thành công, khiến bệnh nhân quay lại bệnh viện khi tình trạng đã trở nặng, ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng chi phí đáng kể.

Bác sĩ Nguyễn Duy Anh - nguyên bác sĩ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng khẳng định hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy chanh hay các phương pháp “thải độc tự nhiên” có thể điều trị ung thư. Đây là nhóm bệnh phức tạp, cần được điều trị theo phác đồ chuẩn, bao gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc các liệu pháp hiện đại tùy từng loại và giai đoạn bệnh.

Các bác sĩ cũng cảnh báo việc tự ý bỏ điều trị để theo đuổi các phương pháp chưa được kiểm chứng có thể khiến bệnh tiến triển nhanh hơn, làm mất cơ hội điều trị ở giai đoạn sớm. Trong nhiều trường hợp, chỉ vài tháng trì hoãn có thể khiến bệnh chuyển sang giai đoạn muộn, không còn khả năng can thiệp hiệu quả.

Điều đáng lo ngại là các thông tin sai lệch được trình bày dưới dạng trải nghiệm cá nhân hoặc “bí quyết tự nhiên”, khiến người bệnh dễ tin theo, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý hoang mang sau khi nhận chẩn đoán ung thư.

Thực tế, y học hiện đại đã đạt nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư, giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ sống và chất lượng cuộc sống nếu bệnh được phát hiện sớm và điều trị đúng hướng.

Bác sĩ Duy Anh khuyến cáo người dân, đặc biệt là bệnh nhân và gia đình, cần thận trọng trước các thông tin y tế lan truyền trên mạng xã hội. Mọi quyết định điều trị cần dựa trên tư vấn của bác sĩ chuyên khoa, thay vì tin vào các “kinh nghiệm” không có cơ sở khoa học.