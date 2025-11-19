Cô giáo mắc ung thư ước mơ sớm trở về bên con 1 tháng tuổi

Nhân dịp 20/11, Bệnh viện K phối hợp với Quỹ Ngày mai tươi sáng đã thăm hỏi, động viên và trao quà tri ân tới 80 bệnh nhân là giáo viên, cán bộ ngành giáo dục đang điều trị tại ba cơ sở của bệnh viện.

Rất nhiều thầy giáo, cô giáo là bệnh nhân nhận được sự quan tâm đã vơi đi nỗi đau của bệnh tật, ấm lòng hơn.

Bệnh nhân xúc động mong sớm khoẻ để trở về với nghề.

Bệnh nhân Trịnh Thị Tuyết, 53 tuổi, đang điều trị ung thư buồng trứng tại Khoa Nội 1, Bệnh viện K, chia sẻ: “Tôi có 30 năm đứng lớp ở Quảng Ninh. Khi phát hiện bệnh, tôi tìm đến Bệnh viện K để điều trị. Hiện tôi đang truyền hóa chất ung thư phổi. Mỗi ngày ở đây, tôi đều chứng kiến sự tận tụy đến quên mình của các bác sĩ: những ca hội chẩn dài hàng giờ, những ca mổ thâu đêm, những bữa ăn bỏ dở… Tất cả vì bệnh nhân như chúng tôi. Nhìn sự hy sinh thầm lặng ấy, tôi luôn thấy biết ơn và cảm động. Vậy mà hôm nay, tôi và các bệnh nhân lại được nhận thêm những lời động viên, những món quà ấm áp từ lãnh đạo bệnh viện và các thầy cô – những người cũng dành cả đời cho sự nghiệp giáo dục. Không chỉ là món quà vật chất, đó là sự trân trọng và đồng hành trong lúc chúng tôi yếu đuối nhất. Tôi thật sự xúc động, xin ghi nhớ mãi nghĩa tình này. Chúng tôi sẽ cố gắng điều trị để sớm trở về với bục giảng – nơi mình đã gắn bó cả đời".

Một hoàn cảnh khác cũng khiến nhiều người nghẹn lại: cô giáo Bùi Thị Minh Trang, 35 tuổi (Hải Phòng), phát hiện ung thư vòm họng khi mang thai ở tuần 22. Đến tuần 35, chị phải sinh con sớm. 10 ngày sau, chị bắt đầu mũi hóa chất đầu tiên tại Bệnh viện K.

Lãnh đạo Bệnh viện K thăm hỏi và chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam đến với các thầy cô là bệnh nhân đang điều trị ung thư.

Chị Trang đã có 12 năm dạy trẻ mầm non. Thế nhưng giờ đây, chị phải rời xa hai cô con gái còn nhỏ và cậu con trai vừa chào đời chưa đầy tháng để vào viện điều trị. Với ánh mắt chan đầy hy vọng, chị nói: “Nhận được sự quan tâm của bệnh viện và sự sẻ chia từ các bệnh nhân hôm nay, tôi càng tự nhủ phải kiên cường điều trị đến cùng. Tôi mong sớm được trở về bên các con, đứa út mới đầy tháng được vài ngày. Tôi nhớ vòng tay con, nhớ tiếng trẻ thơ ở lớp, nhớ cả những buổi sáng đi làm cùng đồng nghiệp. Tôi vẫn tin rằng một ngày không xa… mọi thứ sẽ lại trở về như trước.”

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ: “Đây cũng là dịp để giáo dục cho thế hệ trẻ, cán bộ, y bác sỹ, nhân viên y tế của Bệnh biện K về truyền thống của dân tộc; là động lực để các thế hệ thầy cô trong bệnh viện phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập không ngừng để luôn là tấm gương sáng cho các bác sĩ trẻ noi theo, đủ sáng để rạng tỏa và dẫn dắt, đủ giá trị đẹp để truyền cảm hứng, đặc biệt là sự mẫu mực về nhân cách, yêu thương đồng hành cùng người bệnh để Bệnh viện K luôn là nơi “Trao hi vọng – Nhận niềm tin”.