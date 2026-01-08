5 vị trí tế bào ung thư dễ 'đột nhập', người Việt nên hiểu đúng để ngừa bệnh từ sớm

Tế bào ung thư khi nào bị "kích hoạt", tiến triển thành bệnh?

Nhiều người cho rằng ung thư là căn bệnh xuất hiện đột ngột, không thể dự đoán và rất khó phòng ngừa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, sự thật lại hoàn toàn khác: tế bào ung thư có thể xuất hiện trong cơ thể mỗi người, nhưng không phải ai cũng mắc bệnh. Điều quyết định nằm ở cách cơ thể kiểm soát các tế bào bất thường và ở chính lối sống, thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Mỗi ngày, cơ thể con người tạo ra hàng triệu tế bào mới để thay thế cho các tế bào già cỗi, tổn thương hoặc không còn hoạt động hiệu quả. Đây là một quá trình sinh học bình thường, được kiểm soát chặt chẽ bởi hệ miễn dịch và các cơ chế sửa chữa ADN.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, trong quá trình phân chia và nhân bản tế bào, sai sót di truyền (đột biến) là điều khó tránh khỏi. Khi những đột biến này không được sửa chữa kịp thời, tế bào có thể trở nên bất thường. Nếu vượt qua được hàng rào kiểm soát của cơ thể, các tế bào lỗi này có khả năng tiến triển thành tế bào tiền ung thư, và về lâu dài có thể hình thành bệnh ung thư.

5 vị trí trên cơ thể tế bào ung thư thường dễ “đột nhập”

Vòm họng: Phổ biến ở nam giới tuổi 30-60

Ảnh minh họa.

Ung thư vòm họng thuộc nhóm ung thư vùng đầu – cổ, bao gồm ung thư mũi hầu, hầu họng và hạ họng. Bệnh có thể gặp ở nhiều độ tuổi, nhưng phổ biến nhất ở nam giới từ 30–60 tuổi.

Các dấu hiệu cảnh báo thường không rõ ràng, dễ bị bỏ qua như đau đầu một bên kéo dài, chảy máu mũi tái diễn, ù tai, nổi hạch cổ. Chính sự âm thầm này khiến tế bào ung thư ở vòm họng thường chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển.

Ung thư vú: Phát triển âm thầm

Ảnh minh họa.

Ung thư vú chủ yếu liên quan đến yếu tố môi trường và lối sống. Các nguy cơ thường gặp gồm tuổi cao, béo phì, ít vận động, hút thuốc lá, uống rượu bia hoặc tiếp xúc lâu dài với các chất sinh ung thư.

Ở giai đoạn sớm, ung thư vú thường không gây đau và hầu như không có biểu hiện rõ rệt. Khi các dấu hiệu như sờ thấy khối cứng ở vú, vú thay đổi kích thước, da vú lõm, nổi hạch nách, đau lan lên vai – lưng – cổ kéo dài trên hai tuần, người bệnh cần đi khám sớm để phát hiện sự xuất hiện bất thường của tế bào ung thư.

Tuyến tụy: Khó bị phát hiện nhất

Ảnh minh họa.

Ung thư tuyến tụy được xem là một trong những loại ung thư có tiên lượng xấu nhất, với tỷ lệ sống sau 5 năm rất thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do tụy nằm sâu trong ổ bụng, triệu chứng ban đầu nghèo nàn, dễ nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường.

Khi các tế bào ung thư tuyến tụy được phát hiện, bệnh thường đã ở giai đoạn muộn, gây nhiều khó khăn cho việc điều trị và can thiệp.

Tuyến tiền liệt: Tế bào ung thư tiến triển âm thầm

Ảnh minh họa.

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh lý thường gặp ở nam giới lớn tuổi. Bệnh tiến triển chậm nhưng âm thầm và liên tục.

Ở giai đoạn đầu, hầu hết người bệnh không có triệu chứng rõ ràng. Khi khối u phát triển, các dấu hiệu có thể xuất hiện như tiểu khó, tiểu ngắt quãng, tiểu nhiều lần về đêm hoặc đau khi đi tiểu. Việc tầm soát định kỳ giúp phát hiện sớm sự biến đổi bất thường của tế bào ung thư tuyến tiền liệt, từ đó cải thiện tiên lượng điều trị.

Cổ tử cung: Tế bào ung thư có thể âm ỉ hàng chục năm

Ảnh minh họa.

Ung thư cổ tử cung là bệnh tiến triển âm thầm trong thời gian dài, có thể kéo dài từ 5–20 năm. Ở giai đoạn sớm, bệnh gần như không gây triệu chứng.

Khi tế bào ung thư cổ tử cung phát triển và xâm lấn, người bệnh có thể gặp các dấu hiệu như khí hư bất thường, chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân, đau vùng chậu kéo dài hoặc đau khi quan hệ.

Đây là loại ung thư hoàn toàn có thể phòng ngừa và phát hiện sớm nếu phụ nữ chủ động tầm soát định kỳ.

3 "nguyên tắc" ngăn ngừa tế bào ung thư

Bởi đặc tính lây lan và phát triển mạnh mẽ của tế bào gây ung thư mà con người cần phải cẩn trọng hơn trong bảo vệ sức khoẻ. Để hạn chế mắc bệnh ung thư cũng như ngăn chặn các tế bào gây ung thư phát triển, cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Ảnh minh họa.

Xây dựng chế độ ăn khoa học

Biện pháp tốt nhất để phòng bệnh ung thư là nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể. Dinh dưỡng chính là yếu tố quyết định lớn đến thể trạng cơ thể. Bạn nên ăn nhiều rau, hoa quả tươi, ngũ cốc và thực phẩm chứa nhiều chất xơ, các loại trái cây có chất chống oxy hoá.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần tăng cường bổ sung vitamin và chất khoáng cho cơ thể, ăn đa dạng và chế biến món ăn đơn giản nhất có thể như luộc, hấp. Đặc biệt, bạn tuyệt đối không ăn nhiều đường bởi chất ngọt là yếu tố giúp phát triển khối u, hạn chế ăn thịt đỏ như thịt bò và nên ăn thịt gà, các loại cá.

Sinh hoạt lành mạnh

Bạn nên biết phân bố hợp lý thời gian làm việc, nghỉ ngơi và giải trí. Khả năng phục hồi của cơ thể đa số phụ thuộc vào các thói quen sinh hoạt hằng ngày. Nếu bạn ngủ không đủ giấc hay thường xuyên phải căng thẳng thì hệ miễn dịch giảm sút nhanh chóng từ đó làm nhen nhóm sự phát triển của "mầm bệnh".

Duy trì thói quen vận động

Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nhóm người siêng vận động ít mắc các bệnh ung thư hơn. Điều này cũng dễ hiểu bởi tập luyện thể dục thể thao sẽ tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tác nhân truyền nhiễm. Bên cạnh đó hoạt động thể chất giúp giảm nồng độ insulin và các yếu tố phát triển khối u hiệu quả.

Việc duy trì luyện tập giúp cơ thể kiểm soát tốt cân nặng, ngăn được tình trạng béo phì. Chính béo phì là nguyên nhân kích thích nhiều loại ung thư phát triển. Đặc biệt, tập luyện tăng dòng máu tới các cơ quan như gan, thận, ruột nên đây sẽ là cách tăng cường hoạt động đào thải chất độc ra cơ thể từ đó chặn đứng tế bào ung thư phát triển.