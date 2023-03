Cô gái trẻ gặp "tai nạn" bất ngờ khi thử "đổi gió"

Đây là một trường hợp được BS Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp - Trung tâm Y học Giới tính, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tiếp nhận điều trị mới đây.

"Qua khai thác thông tin, bệnh nhân cho biết trong quá trình quan hệ, bao cao su đã bị tuột ra khỏi cậu nhỏ bạn trai và mắc kẹt ở bên trong. Cặp đôi đã sử dụng nhiều cách để lấy bao cao su ra như: dùng tay, dùng xà phòng nhưng đều không mang lại hiệu quả", BS Hiệp thông tin.

Theo chuyên gia này, rất có thể vì lần đầu sử dụng bao cao su có gai khiến bạn nữ kích thích quá nhiều dẫn đến co thắt âm đạo đột ngột, khiến bao cao su bị kẹt lại.

Đáng nói trong quá trình tự xử lý, đôi bạn trẻ lại vô tình khiến bao cao su kẹt sâu vào bên trong. Bao cao su kẹt càng sâu, âm đạo bạn nữ càng co thắt chặt hơn thì lại càng khó lấy.

Sau khi nhập viện, nữ bệnh nhân được các bác sĩ động viên để lấy lại bình tĩnh, bớt căng thẳng, sau đó tiến hành thủ thuật lấy dị vật.

"Trong quá trình thực hiện thủ thuật chúng tôi phát hiện dị vật là bao cao su bị đẩy sâu vào bên trong, nằm sát cổ tử cung. Đáng nói, việc gắp dị vật ra là một thủ thuật tương đối đơn giản nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng, trong quá trình đôi bạn trẻ cố gắng lấy dị vật ra đã làm âm đạo bị tổn thương viêm nhiễm rất nhiều", BS Hiệp cho hay.

Cũng theo BS Hiệp sau khi chiếc bao cao su được gắp ra, bạn nữ còn phải tiếp tục uống thuốc kháng sinh, dùng thuốc đặt để điều trị tình trạng viêm nhiễm trong âm đạo.

BS Hiệp thông tin, trong thời gian qua, cơ sở y tế này đã liên tục tiếp nhận những trường hợp gặp tai nạn khi quan hệ dẫn đến kẹt dị vật trong vùng kín, chấn thương dương vật, thủng cùng đồ… Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, theo BS Hiệp, là do các cặp đôi trang bị chưa đầy đủ về kỹ năng tình dục an toàn.

"Nhiều cặp đôi khi quan hệ không kiểm soát được hành vi, quan hệ quá mạnh bạo hoặc thử các tư thế quá độc lạ dẫn tới tai nạn phòng the. Bên cạnh đó, việc lựa chọn bao cao su hoặc đồ chơi tình yêu không phù hợp với cơ thể cũng có thể dẫn đến những tai nạn như cặp đôi trên", BS Hiệp cho hay.

Các cặp đôi cần trang bị đầy đủ về kỹ năng tình dục an toàn để phòng tránh tai nạn phòng the. Ảnh minh họa.

Về tình huống này, trả lời trên một trang báo, bác sĩ phụ khoa Alyssa Dweck hiện đang làm việc tại Bệnh viện North Westchester ở New York (Mỹ) đồng tác giả cuốn The Complete A to Z for Your V cho biết: "Tôi đã gặp và trực tiếp xử lý nhiều ca bị bao cao su chui vào vùng kín trong quá trình quan hệ tình dục",

Theo bác sĩ Dweck, nếu người đàn ông mất đi sự cương cứng trong khi dương vật vẫn đang ở trong âm đạo thì việc bao cao su chui vào vùng kín của bạn tình là bình thường.

Thậm chí, người phụ nữ còn không nhận ra vấn đề và chiếc bao cao su đó vẫn ở trong vùng kín trong vài ngày.

"Không giống như việc bỏ quên tampon (băng vệ sinh), bao cao su nằm trong vùng kín sẽ không gây mùi hôi cũng như bất cứ sự nhiễm trùng nào. Nếu không biết nó ở đó, thậm chí bạn sẽ không biết nó rơi ra lúc nào hoặc có thể thấy hơi ngứa một chút".

Bác sĩ Dweck cho biết mỗi phụ nữ sẽ có một khoảng thời gian khác nhau để phát hiện những triệu chứng bất thường ở vùng kín. Nhiều chị em sẽ cảm thấy khó chịu ở vùng kín sau vài ngày nhưng cũng có người phải mất thời gian lâu hơn mới nhận ra.

Mặc dù sự cố bao cao su "bị mất" sẽ không gây ra nguy cơ sức khoẻ ngay lập tức, nhưng có những rủi ro khác bạn cần phải lường trước như khả năng mang thai ngoài ý muốn và mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

"Nếu bạn nhận thấy bao cao su chui vào vùng kín và bạn đang trong thời gian phòng ngừa mang thai, điều này thực sự không tốt chút nào vì nguy cơ mang thai rất cao".

Nếu lo lắng sẽ bị mang thai ngoài ý muốn, bạn nên sử dụng ngay thuốc tránh thai khẩn cấp. Bạn nên uống thuốc càng sớm càng tốt vì hiệu quả của thuốc sẽ giảm đi sau vài ngày bao cao su chui vào vùng kín.

Còn về nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, bạn cũng cần chú ý, đặc biệt nếu bạn không chắc chắn cũng như tin tưởng hoàn toàn bạn tình.

"Nếu bao cao su chui vào vùng kín và bạn không chắc chắn bạn tình khỏe mạnh hoàn toàn, hãy đi kiểm tra vì có thể bạn đã tiếp xúc với một thứ gì đó", Tiến sĩ Dweck khuyên.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/co-gai-tre-gap-tai-nan-bat-ngo-khi-thu-doi-gio-172230303154424951.htm