Khách Hàn tiết lộ những món ăn không thể bỏ lỡ khi tới Đà Nẵng

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội Hàn Quốc có nickname Min đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ trải nghiệm ẩm thực đặc biệt sau chuyến du lịch đến Đà Nẵng.

Anh cho biết, đến tận bây giờ, hương vị các món ăn Việt vẫn “ám ảnh” trong tâm trí. “Đó thật sự là đỉnh cao của ẩm thực. Tôi không thể quên được mâm cơm toàn món đặc trưng của gia đình Việt, đơn giản mà rất hấp dẫn”, Min nhấn mạnh.

Trong chuyến đi lần này, Min đã ghé biển Mỹ Khê, rặng dừa Bảy Mẫu, Hội An và tham quan chợ Hàn. Đây là những địa điểm mà anh cho rằng, "bất kỳ ai đến Đà Nẵng cũng nên thử một lần".

Min tiết lộ: “Mỗi lần sang Việt Nam công tác, tôi đều ghé Đà Nẵng. Đến bây giờ, tôi không thể đếm hết số lần mình tới đây”.

Trong hành trình khám phá, Min đặc biệt ấn tượng với một nhà hàng nằm gần chợ Hàn và Nhà thờ Hồng. Theo anh, đây là địa điểm “ngon - sạch - đẹp” mà du khách không nên bỏ lỡ.

Min kể, anh rất bất ngờ khi bước vào quán, nhân viên đã có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Hàn, giúp việc gọi món trở nên dễ dàng. Điều khiến anh ấn tượng nhất là sự sạch sẽ tuyệt đối của tiệm, dù quán chỉ nằm trong một con phố nhỏ.

“Cảm giác như tôi đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Mọi thứ được giữ gìn rất vệ sinh”, Min cho hay.

Chỉ nhìn cách bày trí món ăn, Min đã phải thốt lên rằng, hiếm có nhà hàng nào sắp xếp món ăn gọn gàng đẹp mắt như vậy.

Anh cho biết, mâm cơm anh gọi dành cho 4 người, trong đó nổi bật nhất là đĩa tôm được chia làm hai phần với 2 loại sốt khác nhau: Một bên thơm lừng mùi tỏi; Một bên béo ngậy vị trứng muối.

Trên bàn có món cuốn tôm thịt, đây là "một món ăn quen thuộc tôi thường ăn ở một nhà hàng Việt Nam tại Hàn Quốc" nhưng chỉ khi ăn tại Việt Nam, anh mới cảm nhận được độ tươi ngon của rau, tôm, thịt hòa quyện với nước chấm chua ngọt đặc biệt.

Bên cạnh đó, món bún thịt nướng cũng khiến anh "không thể nào quên": thịt được tẩm ướp kỹ với gia vị hành, tiêu, sả,.. sau đó nướng trên than đến độ chín mềm, ăn cùng bún với nộm su hào, cà rốt.

Min giới thiệu thêm món ăn nổi bật của miền Trung và miền Nam là cơm tấm sườn bì chả. Anh mô tả phần chả trứng được làm từ các nguyên liệu như: thịt, nấm hương, miến, trứng, tạo nên một "khối mềm có hương vị tuyệt vời”, còn hạt gạo của món cơm tấm “khác hoàn toàn so với gạo Hàn Quốc và ngon đến mức khó tin”.

Min cũng rất thích thú khi thử món bún hải sản. Đây là lần đầu tiên anh thử món này và rất bất ngờ khi món ăn có nước dùng thanh ngọt tự nhiên, hải sản tươi giòn, rất hợp khẩu vị người Hàn Quốc. “Tôi sẽ rất hối tiếc nếu lỡ bỏ qua món này”, Min cho biết.

Sau bữa trưa tại nhà hàng, Min cùng 3 người bạn tiếp tục dạo chơi Đà Nẵng và ngồi thưởng thức cà phê. Buổi tối, theo gợi ý của người bạn, Min ghé thăm một quán ăn và gọi mâm cơm với đầy đủ các món dân giã: Đậu phụ sốt cà chua; Cá cơm rim lạc rang; Hoành thánh chiên; Nộm gỏi tôm; Thịt kho tàu.

Anh đặc biệt yêu thích món cá cơm rim lạc. Món ăn "có vị mặn ngọt, ăn cùng cơm trắng rất 'cuốn' và chắc chắn trẻ con cũng rất thích".

Trong khi đó, đậu phụ sốt cà chua được Min miêu tả là "món ăn rẻ tiền tại Việt Nam" nhưng khiến anh rất bất ngờ về cách chế biến: "đậu nóng hổi, bên trong mềm mịn, bên ngoài thấm đẫm sốt cà chua rất vừa miệng".

Hoành thánh chiên, salad tôm xoài, thịt kho tàu và món trứng rán thơm mềm cũng khiến anh "lưu luyến" mỗi khi nhớ đến mâm cơm gia đình Việt.

Min bày tỏ: “Cả ngày hôm đó, tôi đã được thưởng thức rất nhiều món ăn tuyệt vời và đến giờ, hương vị ấy vẫn khiến tôi thòm thèm mỗi khi xem lại ảnh".

Sắp tới, Min tiếp tục có chuyến công tác tại Việt Nam và anh cho biết, chắc chắn anh sẽ dành thời gian để tiếp tục thăm thú phong cảnh và "trải nghiệm nền ẩm thực tuyệt vời này!".