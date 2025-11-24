6 thời điểm 'vàng' cơ thể cần nước nhất: Uống đúng cách giúp giảm cân nhanh hơn

Cách nhận biết cơ thể đang thiếu nước

Nước rất cần thiết cho hầu hết mọi chức năng trong cơ thể. Uống nước đủ giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, vận chuyển chất dinh dưỡng, giữ cho khớp được bôi trơn, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ các mô nhạy cảm và loại bỏ chất thải.

Khi cơ thể thiếu nước sẽ không có đủ nước để hoạt động bình thường. Mất nước chủ yếu do đổ mồ hôi quá nhiều, thường xảy ra khi tập thể dục trong thời tiết nóng. Các nguyên nhân khác bao gồm sốt, nôn mửa, tiêu chảy và đi tiểu nhiều.

Những người uống không đủ lượng nước cũng có thể bị mất nước. Đôi khi chỉ do lười uống nước hoặc vì kích ứng dạ dày, ốm, buồn nôn hoặc đau họng.

Các biểu hiện thông thường của mất nước có thể bao gồm: cảm giác khát nước và khô miệng, chóng mặt, chuột rút cơ và yếu cơ, buồn nôn và nôn; không còn đổ mồ hôi, chảy nước mắt hoặc đi tiểu, mắt trũng sâu…

Các chuyên gia khuyên không nên đợi đến khi khát mới uống nước vì khi cảm thấy khát, cơ thể đã bắt đầu mất nước.

5 thời điểm cơ thể cần nước, nên bổ sung ngay

Uống nước sau khi thức dậy - tốt cho tiêu hóa

Uống ngay một ly nước ấm vào buổi sáng là cách đơn giản để bắt đầu ngày mới đầy năng lượng, sau một giấc ngủ dài không được cung cấp nước.

Sau khi cơ thể được bù lại lượng nước đã mất sẽ tính táo, thoát khỏi trạng thái lờ đờ, mệt mỏi và cải thiện sự trao đổi chất, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Uống nước trước bữa ăn - giúp giảm cân

Uống một ly nước ngay trước bữa ăn là một chiến lược giảm cân tuyệt vời, không chỉ giúp tăng cường cảm giác no mà còn giảm lượng thức ăn bạn ăn vào trong bữa ăn đó.

Một nghiên cứu bao gồm 24 người lớn tuổi cho thấy việc uống 500mL nước trước ăn 30 phút, giúp giảm 13% lượng calo tiêu thụ. Một nghiên cứu khác gồm 50 người cho thấy, uống 300-500mL nước trước khi ăn bữa trưa giúp giảm cảm giác đói và lượng calo ở người lớn.

Uống nước trước và sau khi tập thể dục - giúp phục hồi sức khỏe

Việc bù nước trước và sau khi tập thể dục là điều rất quan trọng bởi trong quá trình luyện tập, bạn sẽ bị mất nước và điện giải qua quá trình tiết mồ hôi.

Khi cơ thể được bổ sung nước đầy đủ sẽ giúp điều chỉnh thân nhiệt, hạn chế chuột rút, giảm cân và phục hồi sức khỏe nhanh hơn.

Uống nước khi mệ mỏi - bổ sung năng lượng

Nước chiếm khoảng 70% trọng lượng cơ thể, nước có vai trò rất quan trọng giúp cơ thể thanh lọc, loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể. Vì vậy, khi cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng bạn nên uống 1 cốc nước sẽ giúp xoa dịu ngay tức thì.

Trước khi đi ngủ - giúp lưu thông máu

Uống nước ấm trước khi ngủ sẽ giúp cải thiện tâm trạng, làm giảm tình trạng căng thẳng, mệt mỏi khiến bạn khó ngủ hoặc không thể ngủ sâu. Bên cạnh đó, nước ấm còn giúp lưu thông máu tốt hơn, bài tiết các chất thải, giảm tích tụ độc tố trong cơ thể, kiểm soát nhiệt độ tốt hơn...

Tuy nhiên, bạn chỉ nên uống một hoặc hai ngụm, không uống nhiều để phòng phải đi vệ sinh đêm, ảnh hưởng giấc ngủ của bạn.

Mỗi ngày uống bao nhiêu nước là đủ?

Theo các chuyên gia thì không có một tiêu chuẩn cụ thể nào về việc nên bổ sung bao nhiêu nước mỗi ngày. Thay vào đó, việc uống nước nên được cá nhân hóa tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Thông thường, hầu hết những người khỏe mạnh đều cần bổ sung khoảng 6 đến 8 cốc nước (tương đương khoảng 1.5 – 2 lít) mỗi ngày. Đối với nam giới hoặc người hoạt động thể chất thường xuyên thì con số có thể cao hơn, đối tượng này thường cần bổ sung khoảng 2.7 – 3.7 lít nước mỗi ngày.

Ngoài ra, với những người mắc một số bệnh lý như bệnh tuyến giáp, các vấn đề liên quan đến thận, gan hoặc tim sẽ khiến cơ thể hấp thụ nhiều nước hơn. Bên cạnh đó, trong trường hợp bạn đang dùng thuốc như thuốc chống viêm không steroid (NSAID), thuốc giảm đau opioids hay một số loại thuốc chống trầm cảm thì cũng sẽ khiến cơ thể giữ nhiều nước.

Lưu ý: Nên uống từ từ, từng ngụm nhỏ, mỗi lần không nên quá 150-200ml. Tránh tình trạng uống quá nhiều nước một lúc sẽ khiến nước hấp thu nhanh làm máu bị loãng, cơ thể tăng bài tiết nước làm mất đi một số khoáng chất cần thiết.