Cô bé 14 tuổi phải cắt bỏ chân voi nặng tới 77 kg

Tờ Independent ngày 18/12 đưa tin từ năm hai tuổi, Jasmine Ramirez mắc một tình trạng kỳ lạ, khiến chân trái phát triển nhanh hơn nhiều so với phần còn lại của cơ thể. Căn bệnh hiếm đến mức các bác sĩ cũng không biết tên chính thức của nó là gì.

"Giống như động mạch, tĩnh mạch, mô mỡ, khối mô và cả xương của em ấy - tất cả đều phát triển với tốc độ bất thường", Anastashia Ramirez - chị gái của Jasmine - nói với Fox13. Trước đó, các bác sĩ từng theo dõi tình trạng tăng trưởng này như một khối u lympho.

Ban đầu, Jasmine vẫn có thể đi lại, nhưng gia đình cho hay theo thời gian, chân cô bé lớn đến mức buộc em phải sử dụng xe lăn. Jasmine cũng phải may quần áo riêng để phù hợp với kích thước chân.

Jasmine và gia đình. Ảnh: GoFundMe

Jasmine hiện 14 tuổi, được miêu tả là "có óc sáng tạo, dũng cảm, cá tính và tràn đầy năng lượng". Em đã trải qua nhiều lần nhập viện và phẫu thuật nhằm kiểm soát kích thước cũng như sự phát triển của bên chân trái.

Vài tuần trước, cô bé được đưa vào bệnh viện do bị nhiễm trùng kháng kháng sinh ở chân - tình trạng có thể đe dọa tính mạng. Trước nguy cơ đó, gia đình phải đi đến quyết định cắt bỏ chân cho Jasmine.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 16,5 giờ. Các bác sĩ đã cắt bỏ phần chân trái nặng 77 kg, đồng thời loại bỏ một khối u trong ổ bụng. Sau phẫu thuật, theo Fox13, cân nặng của Jasmine chỉ còn hơn 236 kg.

"Sức khỏe em tiến triển tốt hơn mỗi ngày", Anastashia Ramirez nói. "Em ấy đã có thể rời khỏi giường. Các bác sĩ cho em ngồi xe lăn và em ấy đang làm rất tốt".

Trang GoFundMe do Anastashia lập ra đã quyên góp được hơn 16.000 USD để hỗ trợ chi phí chăm sóc cho Jasmine, đồng thời giúp đỡ cha mẹ em - những người đang phải túc trực chăm sóc toàn thời gian - cùng 6 anh chị em khác trong gia đình.

"Với bố mẹ tôi, mọi thứ thực sự rất khó khăn. Nhìn con mình phải trải qua những điều như thế này mà không thể kiểm soát hay làm gì hơn để giúp con", Ramirez nói. "Họ đã lắng nghe các bác sĩ, các chuyên gia y tế, nhưng gần như không thể làm gì thêm vì không ai biết chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng này".

Ramirez cũng khen Jasmine thực sự rất kiên cường. "Em ấy đúng là một siêu anh hùng. Có được sức mạnh và lòng can đảm để vượt qua mọi chuyện là điều không hề dễ dàng", cô nói.