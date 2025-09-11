Phát hiện ung thư hiếm gặp sau thời gian dài bị chảy máu chân răng

Chia sẻ với Sun hôm 6/9, Amber Cunningham-Rogan, sống tại St Andrews, Scotland, cho biết 5 năm trước, cô đã liên hệ nha sĩ do thấy nướu bị chảy máu. Cô gái 21 tuổi khi đó nghĩ mình đánh răng quá mạnh hoặc bị viêm nướu - giai đoạn sớm nhất của bệnh nha chu. Cùng thời điểm, Amber còn xuất hiện cảm giác tê bì và ngứa ran bất thường ở tay, chân.

Tuy đã nhiều lần khám bác sĩ gia đình, làm xét nghiệm máu và chụp chiếu, kết quả không cho thấy điều gì bất thường. Chỉ đến khi nữ sinh ngành quản trị marketing tại Đại học Edinburgh Napier được chuyển tới khoa Huyết học Bệnh viện Ninewells ở Dundee do phát hiện mang yếu tố di truyền gây bệnh thừa sắt (hemochromatosis), các bác sĩ mới phát hiện sự thật bất ngờ.

Các xét nghiệm máu định kỳ cho thấy bất thường và số lượng bạch cầu tăng nhẹ. Sau nhiều lần kiểm tra, cô phải tiến hành sinh thiết tủy xương.

Chỉ một tuần sau, ngay giữa mùa thi, Amber nhận được cuộc gọi thông báo mình mắc CML - một dạng ung thư máu hiếm gặp, tiến triển chậm nhưng kéo dài suốt đời, thường xuất hiện ở người trên 60 tuổi - và cần bắt đầu điều trị ngay lập tức.

"Vì tuổi còn trẻ và sức khỏe ổn định nên hầu như ai cũng chắc rằng tôi không thể mắc ung thư", cô kể.

Amber ngay lập tức được cho dùng thuốc điều trị nhắm trúng đích dạng uống hàng ngày, nhưng các tác dụng phụ - từ rụng tóc, đau nhức xương, đau nửa đầu đến nổi mẩn - đều "rất khắc nghiệt". Có lần, do tim đập dồn dập bất thường trong quá trình điều trị, cô phải nhập viện cấp cứu.

Amber đã phải chuyển từ Edinburgh về quê nhà St Andrews để tiện chữa trị, song vẫn tiếp tục theo học chương trình đại học.

Sau 6 tháng, cô được thông báo đã đạt phản ứng phân tử sâu, nghĩa là trong cơ thể chỉ còn tồn tại dấu vết rất nhỏ của bệnh.

Amber Cunningham-Rogan được điều trị ngay lập tức sau khi phát hiện mắc ung thư CML. Ảnh: LinkedIn

Hiện tại, Amber vẫn phải tiếp tục điều trị để kiểm soát bệnh. Cô muốn chia sẻ về những dấu hiệu cảnh báo bất thường và kêu gọi mọi người đừng bao giờ bỏ qua triệu chứng nếu cảm thấy cơ thể có điều gì không ổn.

Cô nói: "Tôi không hề có triệu chứng nào rõ ràng cho thấy đó là ung thư, nhưng nhiều năm liền tôi vẫn đến bác sĩ vì những biểu hiện khó lý giải. Chụp cột sống hay chụp MRI đều cho kết quả bình thường. Điều đó thật sự gây ức chế, đó là tôi biết cơ thể mình có vấn đề. Một triệu chứng kỳ lạ đặc biệt là tình trạng chảy máu nướu".

Bạch cầu mạn dòng tủy là loại ung thư phát triển chậm ở bạch cầu, có thể mất nhiều năm mới bộc phát, và thường gặp ở những người trên 60 tuổi. Thay vì được chữa khỏi hoàn toàn, phần lớn bệnh nhân phải chung sống với CML dưới sự kiểm soát lâu dài.

Mỗi năm, khoảng 840 người tại Anh được chẩn đoán mắc bệnh, so với khoảng 9.000 trường hợp ở Mỹ.

Theo số liệu của Cancer Research UK, đến năm 2010, có hơn 6.000 người tại Anh đang sống chung với căn bệnh này.

Tỷ lệ sống sót nhìn chung khá khả quan - khoảng ba phần tư bệnh nhân được điều trị hiện có thể sống từ 5 năm trở lên sau chẩn đoán. Tuy nhiên, các bệnh ung thư máu như bạch cầu lại rất khó phát hiện, do triệu chứng thường mơ hồ và dễ bị nhầm lẫn với nhiều tình trạng sức khỏe khác. Những dấu hiệu này có thể bao gồm ho kéo dài, cảm lạnh dai dẳng, hạch sưng to, đổ mồ hôi ban đêm hoặc mệt mỏi.

Hiện Amber, 26 tuổi, vẫn phải sống chung với tình trạng mệt mỏi, đau nhức xương, đau đầu và các vấn đề về da. May mắn thay, cô tìm thấy sự an ủi và nguồn động viên thông qua những chương trình hỗ trợ dành cho thanh niên mắc ung thư, như Flynne's Barn và Quỹ Ellen MacArthur Cancer Trust.

Các nhóm trực tuyến, chẳng hạn cộng đồng Chronic Myeloid Leukaemia UK & Worldwide trên Facebook, cũng giống như "phao cứu sinh" đối với cô.

"Giờ đây, tôi có hy vọng trở thành ứng viên được thử ngừng điều trị", Amber nói. "Để đủ điều kiện, bạn phải duy trì phản ứng phân tử sâu trong một thời gian dài, và mọi thứ đều phải được đánh giá cẩn trọng. Với tôi, ngừng điều trị không chỉ là dừng thuốc, mà còn là nỗ lực giành lại cuộc sống của chính mình".

Colin Dyer, Giám đốc điều hành tổ chức Leukaemia Care, cho biết: "Câu chuyện của Amber là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng bệnh bạch cầu có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào, và các dấu hiệu thường rất mờ nhạt, dễ bị bỏ qua. Có quá nhiều người như Amber phải mất nhiều tháng tìm kiếm câu trả lời trước khi được chẩn đoán chính xác. Phát hiện sớm có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong lựa chọn điều trị và kết quả, vì thế nâng cao nhận thức là yếu tố sống còn để cứu mạng người".