Chạm vào 6 vật dụng công cộng này, hãy rửa tay ngay

Tay nắm cửa

Nhiều nghiên cứu cho thấy, tay nắm cửa có thể chứa hàng nghìn vi khuẩn trên mỗi 6,5 cm² (tương đương một inch vuông), bao gồm E. coli và Staphylococcus aureus - hai loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng.

Vì vi khuẩn tồn tại trên các bề mặt hàng giờ liền, tốt nhất nên rửa tay ngay sau khi chạm vào tay nắm cửa nơi công cộng hoặc dùng chung. Nếu không thể rửa tay, hãy sử dụng dung dịch sát khuẩn chứa ít nhất 60% cồn trước khi chạm vào mặt hoặc thức ăn.

Tiền mặt

Tiền giấy và tiền xu truyền tay qua hàng trăm người và nhiều môi trường khác nhau - từ những bàn tay ướt mồ hôi đến các quầy hàng phủ bụi. Trên bề mặt tiền, các nhà nghiên cứu thường phát hiện vi khuẩn và vi sinh vật liên quan đến các bệnh về da và đường hô hấp, do tiền được lưu hành rộng rãi.

Dù nhiều quốc gia đang dần chuyển sang thanh toán kỹ thuật số, tiền mặt vẫn được sử dụng phổ biến ở nhiều nơi. Vì vậy, sau khi cầm tiền, nên rửa tay hoặc sát khuẩn thật kỹ để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Tay vịn

Từ cầu thang bộ, thang cuốn cho đến tay vịn trên các phương tiện công cộng, những bề mặt này được thiết kế để đảm bảo an toàn - nhưng đồng thời cũng là nơi tích tụ bụi bẩn, mồ hôi và vô số vi sinh vật từ hàng trăm bàn tay mỗi ngày. Do ít khi được lau dọn thường xuyên, tay vịn dễ trở thành "ổ chứa" vi khuẩn và virus, bao gồm cả virus gây cảm lạnh và cúm mùa.

Vì vậy, sau mỗi lần chạm hoặc bám vào tay vịn để giữ thăng bằng, hãy nhớ rửa tay hoặc dùng dung dịch sát khuẩn ngay sau đó.

Công tắc điện

Công tắc đèn là một trong những bề mặt được chạm vào thường xuyên nhất nhưng lại ít được lau chùi nhất trong mọi ngôi nhà. Từ công tắc trong bếp dính dầu mỡ cho đến bảng điều khiển trong phòng ngủ sau khi vừa đi ra ngoài về, những vị trí này rất dễ tích tụ vi khuẩn.

Thực tế, một số nghiên cứu cho thấy công tắc điện có thể chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bệ toilet nếu không được làm sạch thường xuyên. Hãy dùng khăn lau khử khuẩn để vệ sinh chúng ít nhất mỗi tuần một lần - và nếu bạn vừa bật đèn trong nhà vệ sinh công cộng hoặc khu vực dùng chung, hãy rửa tay ngay sau đó.

Bình đựng xà phòng

Nghe có vẻ khó tin nhưng chính bình đựng xà phòng cũng có thể là nguồn lây vi khuẩn - đặc biệt là trong nhà vệ sinh công cộng. Mọi người thường chạm vào vòi bơm hoặc tay cầm trước khi rửa tay, để lại hỗn hợp vi khuẩn và virus trên bề mặt.

Mặc dù xà phòng bên trong có tác dụng diệt khuẩn, phần đầu bơm và vỏ ngoài của bình lại dễ dàng phát tán mầm bệnh khi nhiều người sử dụng chung. Nếu có thể, hãy chọn loại bình xà phòng cảm ứng không chạm, hoặc sát khuẩn tay sau khi dùng bình chung để đảm bảo an toàn vệ sinh.

Bệ ngồi bồn cầu

Đây có lẽ là một trong những nguồn lây vi khuẩn phổ biến nhất, đặc biệt là tại nhà vệ sinh công cộng. Dù nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng thấp hơn so với lo ngại của nhiều người, bạn vẫn nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Trước khi sử dụng, hãy lau sạch bệ ngồi bằng khăn giấy hoặc dung dịch khử khuẩn, và rửa tay thật kỹ sau khi đi vệ sinh để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.