Lý do ngủ đủ 8 tiếng nhưng vẫn thấy mệt mỏi

Ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm là khuyến nghị được giới y học nhắc đi nhắc lại. Giấc ngủ là nền tảng quan trọng giúp cơ thể phục hồi, vì thế bạn không nên xem nhẹ, dù có phải dừng bộ phim yêu thích ngay đoạn cao trào để ngủ sớm và xem tiếp vào hôm sau.

Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ người Mỹ Christopher J. Allen, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y học giấc ngủ và thần kinh nhi khoa, vấn đề thực sự không nằm ở số giờ bạn nằm trên giường, mà ở những gì diễn ra trong khi bạn ngủ.

"Bạn không cần ngủ nhiều hơn, bạn cần ngủ chất lượng hơn", Allen nói trong một bài đăng trên Instagram gần đây. "Rất nhiều người cho biết họ còn cảm thấy mệt hơn sau khi thực sự ngủ 8 tiếng".

Ảnh: Pexels

Theo chuyên gia, nếu đã ngủ từ 7 đến 9 tiếng thì khi thức dậy, cơ thể phải cảm thấy tỉnh táo, sảng khoái. "Nhưng nếu bạn không như vậy, thậm chí tỉnh dậy trong trạng thái uể oải, khô miệng hoặc đau đầu, thì đó là dấu hiệu có vấn đề", ông nói thêm.

Bác sĩ Allen chỉ ra một số yếu tố khiến ngủ đủ giờ nhưng chất lượng giấc ngủ kém, bao gồm: rối loạn điều hòa hệ thần kinh, các chứng rối loạn giấc ngủ tiềm ẩn, sử dụng màn hình quá nhiều trước khi ngủ, và thực tế rằng "nghỉ ngơi" không đồng nghĩa với việc cơ thể được phục hồi.

Nếu bạn đang thắc mắc làm sao biết giấc ngủ 8 tiếng của mình có thực sự giúp phục hồi cơ thể hay không, bác sĩ Allen gợi ý nên xem xét kỹ thói quen ngủ và các vấn đề tiềm ẩn. "Thời lượng giấc ngủ quan trọng, nhưng bạn cần quan sát chính hành vi khi ngủ để xác định những yếu tố đang làm giảm chất lượng giấc ngủ", ông giải thích.

Ông khuyên nên bắt đầu từ một bước đơn giản, đó là nói chuyện với người ngủ cùng giường để xem mình có ngáy hay bị tạm ngừng thở không. Còn nếu không có người ngủ cùng, bạn có thể theo dõi giấc ngủ bằng các ứng dụng. Nếu tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, bạn nên tìm đến chuyên gia về giấc ngủ.

Mẹo đơn giản để cải thiện chất lượng giấc ngủ

Nếu bạn thường cảm thấy mệt mỏi sau khi ngủ dậy, đã đến lúc thay đổi thói quen trước và trong khi ngủ với các bước sau:

- Duy trì giờ đi ngủ và thức dậy đều đặn, kể cả vào cuối tuần.

- Hạn chế tiếp xúc với màn hình ít nhất một giờ trước khi ngủ và tạo môi trường yên tĩnh, tối, không bị phân tâm.

- Giảm caffeine vào buổi tối, ăn tối nhẹ nhàng và dành thời gian thư giãn bằng động tác hít thở sâu, duỗi nhẹ cơ hoặc đọc sách.

- Nếu nghi ngờ mắc các rối loạn như ngưng thở khi ngủ hoặc hội chứng chân không yên, hãy tìm lời khuyên từ bác sĩ thay vì tự chẩn đoán.