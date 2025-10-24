Việc làm ai cũng thích vào mùa lạnh không ngờ nhiều lợi ích đến vậy

1. Cải thiện sức khỏe tinh thần

Ngâm mình trong bồn nước ấm có thể tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần và giúp cơ thể thư giãn nhanh chóng.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, tắm bồn có thể có tác động lớn hơn đến sức khỏe tinh thần và giúp giảm lo âu hiệu quả hơn so với tắm vòi sen.

2. Giảm căng thẳng

Mỗi người đều kiểm soát căng thẳng theo cách riêng của mình, và một số người lựa chọn phương pháp tắm nước ấm.

Căng thẳng có thể được kích hoạt bởi rất nhiều thứ, vì vậy nếu bạn đang tìm kiếm một chút thời gian riêng tư, hoặc thời gian để tạm gác lại những gánh nặng tinh thần, thì tắm nước nóng là một cách tuyệt vời để thư giãn, nghỉ ngơi.

3. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Theo một nghiên cứu năm 2020 tại Nhật Bản được công bố trên tạp chí Heart, tắm nước ấm có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Các nhà nghiên cứu đã quan sát hơn 30.000 người trong độ tuổi từ 40 đến 59 trong khoảng thời gian 19 năm và phát hiện ra rằng, những người thường xuyên tắm nước ấm có nguy cơ mắc các biến cố tim mạch thấp hơn.

Ngoài ra, còn có nghiên cứu cho thấy việc tắm nước ấm thường xuyên có thể có tác động tích cực đến sức khỏe mạch máu, tăng khả năng lưu thông máu. Ví dụ, một nghiên cứu nhỏ cho thấy, sau 8 tuần thử nghiệm, việc tắm nước nóng hằng ngày giúp hạ huyết áp và cải thiện sức khỏe động mạch cho những người tham gia. Thủy liệu pháp trong bồn tắm nước ấm sẽ làm tăng lưu lượng máu ngoại vi, từ đó thúc đẩy quá trình chữa lành các mô bị kích ứng hoặc tổn thương.

Tuần hoàn máu được cải thiện mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, vì máu là nơi vận chuyển các chất dinh dưỡng và phân tử thiết yếu đến các mô cơ xương. Trong trường hợp cơn đau xuất phát từ chấn thương mô cơ hoặc mô liên kết, tuần hoàn máu sẽ đẩy nhanh quá trình cơ thể tự chữa lành.

4. Giảm đau cơ và khớp

Tắm nước ấm có thể mang lại sự giảm đau rất cần thiết cho những người bị đau cơ, khớp, dây chằng và gân. Điều này là do nước ấm có thể giúp các mô trong hệ thống cơ xương được thư giãn, giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn.

Điều này đặc biệt đúng với tắm khoáng tự nhiên. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, tắm suối nước nóng từ 3 ngày trở lên có thể có tác dụng điều trị đáng kể đối với bệnh nhân mắc các rối loạn cơ xương khớp, bao gồm cả viêm khớp dạng thấp.

Các khớp và mô liên kết cứng cũng sẽ dễ chịu hơn sau khi tắm nước ấm. Ngoài việc giảm đau, tắm nước ấm còn có thể làm giảm các loại khó chịu khác ở cơ. Đối với các cơ bị đau, tắm nước nóng có thể làm giảm căng thẳng, cứng cơ, đau nhức tích tụ.

5. Tốt cho giấc ngủ

Vì tắm nước ấm có thể giúp cơ thể thư giãn, nên không có gì ngạc nhiên khi nó cũng có thể giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn.

Tắm nước ấm vào buổi tối có thể giúp bạn dễ ngủ và duy trì giấc ngủ, cải thiện chất lượng giấc ngủ tổng thể, điều này rất quan trọng để cơ thể sẵn sàng đón nhận một ngày mới nhiều năng lượng.

Một trong những lý do tắm nước ấm mang lại điều này là vì nó có tác dụng hỗ trợ quá trình điều chỉnh nhiệt độ ban đêm của cơ thể. Cơ thể tự nhiên trải qua giai đoạn làm mát khi bắt đầu ngủ, và tắm nước nóng có thể giúp bắt đầu giai đoạn đó sớm hơn.

6. Cải thiện sức khỏe da

Theo Cleveland Clinic, ngoài việc loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt da, tắm nước ấm còn giúp mở lỗ chân lông, dễ dàng rửa sạch bụi bẩn tích tụ hơn.

Hơn nữa, nước ấm còn làm mềm các lớp tế bào da chết trên bề mặt da, giúp chúng dễ dàng bong ra bằng khăn.

Thời gian và nhiệt độ khuyến nghị

Để tận hưởng lợi ích của việc tắm nước ấm, dù là cho da hay bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể, cũng cần tuân thủ các quy tắc dưới đây:

- Nhiệt độ lý tưởng: Tắm nước quá nóng sẽ làm khô và kích ứng da. Nhiệt độ lý tưởng nằm trong khoảng từ 32-40℃. Nhiệt độ cao hơn sẽ gây bỏng da và có thể gây tổn thương hàng rào bảo vệ da.

- Thời gian lý tưởng: Bạn không cần phải dành hàng giờ ngâm mình thư giãn trong bồn tắm để tận dụng tối đa lợi ích của việc tắm bồn. Để có được những lợi ích sức khỏe đáng kể từ liệu pháp thủy trị liệu và nhiệt trị liệu, khoảng 20 đến 30 phút trong bồn tắm là đủ.

- Thời điểm tốt nhất trong ngày: Nên tắm nước ấm 1 hoặc 2 giờ trước khi đi ngủ.

Ai nên tránh tắm nước ấm?

- Những người bị bệnh vẩy nến, bệnh chàm hoặc các tình trạng da tương tự.Tắm nước nóng hoặc nước ấm có thể làm tăng tình trạng kích ứng và khô da, đồng thời làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh.

- Người lớn tuổi có vấn đề về sức khỏe tim mạch: Tắm lâu có thể khiến họ cảm thấy chóng mặt. Nếu khả năng điều hòa thân nhiệt bị suy giảm do các bệnh lý tim mạch hoặc do thuốc, thì không nên tắm nước quá nóng và quá lâu.

- Những người có vấn đề sức khỏe hoặc chấn thương liên quan đến quá trình trao đổi chất, thần kinh, khớp hoặc nội tạng.

- Người bị bệnh thần kinh ngoại biên: Các triệu chứng của bệnh có thể trở nên trầm trọng hơn khi tắm bằng nước quá nóng hoặc quá lạnh.

- Phụ nữ mang thai: Không nên tắm nước ấm lâu trong thời kỳ mang thai vì nhiệt độ cơ thể có thể tăng quá cao.

- Trẻ em: Trẻ em không có khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể nên cần hạn chế tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh.

Bí quyết để hưởng nhiều lợi ích nhất có thể từ tắm nước ấm

- Thêm muối Epsom vào bồn tắm: Magiê được tìm thấy trong muối Epsom, rất quan trọng đối với sức khỏe, nó có tác dụng giúp thư giãn và cải thiện giấc ngủ - cả hai đều rất quan trọng cho quá trình phục hồi và kiểm soát cơn đau.

- Đổ đầy nước trong bồn tắm: Ngâm mình trong nước ấm có thể làm dịu hệ thần kinh và mang lại cảm giác thư thái cho toàn bộ cơ thể. Nên đổ đầy nước sao cho phần lớn cơ thể có thể được chìm trong nước.

- Giữ ấm phòng tắm: Điều này sẽ ngăn ngừa sự tương phản nhiệt độ đột ngột và nhu cầu điều chỉnh nhiệt độ nhanh chóng thường xảy ra khi chuyển từ phòng lạnh sang bồn tắm nước ấm và ngược lại.

- Làm mờ đèn: Điều chỉnh ánh sáng trong phòng tắm sẽ tạo cảm giác thư giãn hơn. Sử dụng đèn mờ và tránh ánh sáng xanh có thể giúp cơ thể sản xuất melatonin một cách đáng kể.

- Sử dụng một số loại hương thơm tự nhiên: Hương thơm như hoa oải hương và hoa cúc được cho là giúp thư giãn.

- Hãy giữ cơ thể đủ nước và đủ ấm: Có thể nhâm nhi loại đồ uống yêu thích khi bạn đang ngâm bồn tắm. Ngoài việc uống đủ nước, bạn nên thoa kem dưỡng da sau khi tắm để có hiệu quả tương tự cho da.