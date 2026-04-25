CEO 42 tuổi bật khóc khi cơ thể bỗng nhiên 'không nghe lời'

Một ngày giữa tháng 4, người đàn ông 42 tuổi, Hà Nội bước vào phòng khám của PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với dáng vẻ điềm tĩnh. Tuy nhiên chỉ sau vài câu hỏi của bác sĩ, người đàn ông này bật khóc - không phải vì ung thư hay một chẩn đoán nguy hiểm.

Điều khiến anh hoang mang là cảm giác cơ thể đang dần “không nghe lời” đúng lúc công việc và trách nhiệm nặng nề nhất. “Tôi đã cố gắng đúng mọi thứ, vậy tại sao lại tụt dốc vào lúc này?”, anh hỏi. Đó cũng là câu hỏi nhiều người đàn ông ở vị trí quản lý, lãnh đạo âm thầm mang theo nhưng hiếm khi nói ra.

Câu trả lời thường không nằm ở một sai lầm đơn lẻ, mà theo PGS.TS Nguyễn Quang, vấn đề thường đến từ cách họ làm việc và chịu áp lực trong nhiều năm.

Lịch làm việc dày đặc, trách nhiệm tài chính, những quyết định liên tục, cộng với thói quen ngủ ít, ăn vội, sử dụng rượu bia trong giao tiếp khiến cơ thể gần như thường xuyên ở trạng thái căng thẳng.

Trong hoàn cảnh đó, não bộ kích hoạt hệ thống phản ứng stress, làm tăng tiết cortisol – hormone giúp duy trì sự tỉnh táo và khả năng xử lý áp lực trong ngắn hạn. Cơ chế này hữu ích khi đối mặt với những giai đoạn căng thẳng ngắn. Tuy nhiên, khi phản ứng này kéo dài nhiều tháng, nhiều năm, mức cortisol cao kéo dài có thể ảnh hưởng bất lợi đến các hệ nội tiết khác.

PGS.TS Nguyễn Quang tư vấn sức khoẻ cho người bệnh. (Ảnh: BSCC)

Nhiều nghiên cứu quan sát và thực nghiệm cho thấy tình trạng căng thẳng mạn tính liên quan đến testosterone thấp hơn, giảm ham muốn, rối loạn cương. Các yếu tố khác như tuổi tác, béo bụng, ít vận động, rối loạn chuyển hóa và mất ngủ có thể làm quá trình này diễn ra nhanh hơn.

Không ít người cho rằng đây đơn thuần là hệ quả tất yếu của tuổi trung niên. Thực tế, testosterone xu hướng giảm dần theo tuổi, nhưng tốc độ và mức độ giảm ở mỗi người khác nhau đáng kể. Các nghiên cứu cho thấy lối sống và mức độ căng thẳng có ảnh hưởng rõ rệt đến nồng độ testosterone, góp phần quyết định “đường dốc” đó đi nhanh hay chậm.

Giấc ngủ là mảnh ghép quan trọng thường bị bỏ qua. Nghiên cứu trên nam giới trẻ khỏe cho thấy, chỉ cần ngủ dưới khoảng 5 giờ mỗi đêm trong vòng một tuần, nồng độ testosterone ban ngày giảm trung bình 10-15%. Với người làm quản lý, tình trạng ngủ ít thường không dừng ở vài ngày mà dễ trở thành thói quen kéo dài nhiều năm.

“Cơ thể không im lặng trước những thay đổi này. Nó gửi tín hiệu qua cảm giác mệt mỏi kéo dài, giảm động lực, khó tập trung, giảm ham muốn và trạng thái kiệt sức vào cuối ngày. Nhiều người nhầm lẫn đó là sự yếu đuối hoặc thiếu ý chí, trong khi thực chất đây có thể là dấu hiệu suy giảm nguồn lực nội tiết và năng lượng, cần được đánh giá đúng cách”, bác sĩ Quang giải thích.

Trong quản trị doanh nghiệp, người lãnh đạo luôn dựa vào dữ liệu để điều chỉnh chiến lược. Cơ thể cũng có những “báo cáo” tương tự, thể hiện qua các chỉ số xét nghiệm. Với testosterone, đa số khuyến cáo khuyên nên xét nghiệm máu vào buổi sáng, khoảng 7–10 hoặc 7–11 giờ, khi nồng độ hormone này thường cao nhất trong ngày, để tránh đánh giá thấp giả tạo.