Người đàn ông cấp cứu sau bữa ngan luộc

Gia đình cho biết, trong bữa tối, ông M. vô tình nuốt phải mảnh xương lớn khi ăn thịt ngan luộc. Sau khi tự xử lý bằng mẹo dân gian không hiệu quả, cơn đau tăng dần nên gia đình đã đưa ông đi cấp cứu.

Tại Trung tâm Nội soi tiêu hóa và Thăm dò chức năng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kết quả nội soi cho thấy một mảnh xương ngan (2x1,5 cm) nằm ngang lòng thực quản, vị trí sát hầu họng. Cạnh sắc của xương đã bắt đầu gây trợt loét niêm mạc.

Hình ảnh mảnh xương ngan trong thực quản bệnh nhân.

BS. Nguyễn Thị Thảo, người trực tiếp thực hiện thủ thuật, cho biết: "Mảnh xương sắc nhọn tiềm ẩn nguy cơ gây rách hoặc thủng thực quản. Ê-kíp đã sử dụng ống mềm và dụng cụ chuyên dụng để gắp dị vật ra ngoài một cách chính xác, không làm tổn thương thêm đường tiêu hóa".

Sau thủ thuật, sức khỏe ông M. ổn định, hết đau vướng và đã được xuất viện.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi gắp mảnh xương ngan cho bệnh nhân.

Hóc dị vật thực quản là tai nạn sinh hoạt nguy hiểm. Nếu không xử lý kịp thời, dị vật có thể gây thủng thực quản, áp xe trung thất (nguy cơ tử vong cao), đâm thủng các mạch máu lớn xung quanh.

Lưu ý quan trọng:

Tuyệt đối không dùng tay móc họng hoặc nuốt cơm/trái cây để "đẩy" dị vật, vì việc này dễ khiến dị vật cắm sâu hoặc làm rách thực quản.

Đặc biệt cẩn trọng với các loại thịt còn xương như cá, gà, ngan, vịt. Với người già và trẻ em, nên lọc xương kỹ hoặc băm nhỏ thực phẩm.

Khi có dấu hiệu hóc, cần đến ngay bệnh viện có chuyên khoa nội soi để được hỗ trợ bằng thiết bị hiện đại.