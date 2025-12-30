‘Sát thủ thầm lặng’ gây yếu sinh lý ở phái mạnh

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều nam giới thức khuya để làm việc hoặc giải trí. Tuy nhiên, giấc ngủ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là thời điểm để cơ thể tái tạo hệ thống nội tiết. Việc thường xuyên đi ngủ sau 23 giờ đang âm thầm bào mòn sức khỏe, gây yếu sinh lý và khả năng duy trì phong độ của nam giới.

1. Thường xuyên thức khuya gây rối loạn quá trình sản sinh testosterone tự nhiên

Nghiên cứu cho thấy, hơn 80% lượng testosterone (hormone quyết định ham muốn và khả năng cương cứng) được cơ thể sản xuất vào ban đêm, đặc biệt là trong giai đoạn ngủ sâu.

Khi nam giới thiếu ngủ hoặc thức xuyên đêm, quy trình này bị gián đoạn nghiêm trọng. Chỉ sau một tuần thiếu ngủ (ngủ dưới 5 tiếng/đêm), nồng độ testosterone có thể sụt giảm tương đương với việc già đi 10 - 15 tuổi. Hệ quả tất yếu là sự suy giảm ham muốn, tinh trùng yếu và tình trạng "trên bảo dưới không nghe".

Thường xuyên thức khuya gây ảnh hưởng không nhỏ tới chức năng sinh lý của nam giới. (Ảnh minh họa AI)

2. Tác động tiêu cực của nồng độ cortisol cao đối với hệ mạch máu

Thức khuya khiến não bộ luôn trong trạng thái kích thích, buộc cơ thể tiết ra nhiều cortisol - loại hormone gây căng thẳng. Cortisol tăng cao sẽ ức chế quá trình sản sinh các hormone sinh dục, gây co mạch máu và cản trở lưu thông máu đến các cơ quan trọng yếu. Điều này không chỉ khiến quý ông dễ cáu gắt, mệt mỏi mà còn làm giảm khả năng đáp ứng của cơ thể đối với các kích thích tình dục.

BS. Hà Cường - Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn: Stress là một trong những tác nhân hàng đầu gây suy giảm testosterone từ đó làm ảnh hưởng đến đời sống sinh lý của nam giới. Đi kèm với suy giảm ham muốn, lo lắng và stress cũng khiến cho chất lượng tinh trùng giảm, nam giới dễ mất hưng phấn và khó lên đỉnh.

3. Thức khuya thúc đẩy tích tụ mỡ bụng và gây rối loạn nội tiết tố nam

Thức khuya thường đi đôi với thói quen ăn đêm và lười vận động vào sáng hôm sau. Việc thiếu ngủ làm rối loạn các hormone kiểm soát cơn đói, dẫn đến tích tụ mỡ bụng. Lớp mỡ thừa này chứa enzyme aromatase, có khả năng biến đổi testosterone thành estrogen (một loại hormone nữ). Khi nam giới béo lên, testosterone giảm do bị chuyển thành estrogen. Khi testosterone thấp, cơ thể lại càng dễ tích mỡ hơn và khó phát triển cơ bắp, tạo thành một vòng xoáy bệnh lý khiến nam giới mất dần vẻ nam tính và sức bền.

4. Giải pháp thiết lập nhịp sinh học để duy trì phong độ, ngừa yếu sinh lý

Để bảo vệ bản lĩnh phái mạnh, thay vì tìm đến các loại thuốc tăng cường cấp tốc, nam giới cần ưu tiên thiết lập lại nhịp sinh học:

- Ngủ đủ 7-8 tiếng: Đảm bảo có mặt trên giường trước 22 giờ 30 để cơ thể đi vào giấc ngủ sâu trước nửa đêm.

- Tắt thiết bị điện tử: Ánh sáng xanh từ điện thoại là kẻ thù của melatonin (hormone giấc ngủ). Hãy rời xa màn hình ít nhất 30 phút trước khi ngủ.

- Bổ sung dinh dưỡng lành mạnh: Ưu tiên thực phẩm giàu kẽm và protein như hàu, hải sản và các loại hạt để hỗ trợ quá trình tái tạo hormone tự nhiên.

Phái mạnh lưu ý, đừng đánh đổi bản lĩnh đàn ông lấy những giờ làm việc muộn hay những trò giải trí đêm khuya. Một giấc ngủ đủ và sâu chính là chìa khóa đơn giản nhất, ít tốn kém nhất để duy trì phong độ bền bỉ theo thời gian.