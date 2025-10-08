Cách nào để tránh bị ghẻ, nấm da sau đợt mưa lũ?

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Thị Lan,– Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương, mùa mưa lũ là thời điểm nhiều bệnh da liễu có xu hướng tăng nhanh và diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là do người dân thường xuyên phải tiếp xúc với nước bẩn, môi trường ẩm ướt trong thời gian dài. “Môi trường tù đọng, chứa vi sinh vật, vi khuẩn, hóa chất và kim loại nặng khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu, tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh xâm nhập”, bác sĩ Lan lưu ý.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Thị Lan,– Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu T.Ư khám cho bệnh nhân mắc bệnh da do mưa ngập.

Nước bẩn - ổ bệnh tiềm ẩn trên da người

Bác sĩ Lan cho biết, trong và sau các đợt mưa lũ, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương tăng rõ rệt, chủ yếu mắc các bệnh nấm da, viêm da tiếp xúc, nhiễm khuẩn da và ghẻ. Nấm da là một trong những bệnh lí phổ biến nhất, thường xuất hiện ở kẽ ngón chân, đặc biệt giữa ngón áp út và ngón út với biểu hiện rát đỏ, nứt nẻ, trợt da. Khi cơ thể ẩm ướt kéo dài, nấm có thể lan tới vùng bẹn, nách hoặc thân mình.

Bên cạnh đó, nhiễm khuẩn da do vi khuẩn tụ cầu, liên cầu cũng thường gặp, với biểu hiện là viêm nang lông, nhọt, áp-xe hoặc viêm mô bào. Một số trường hợp xuất hiện viêm da tiếp xúc khi phải dọn dẹp trong môi trường ngập lụt, tiếp xúc với nước chứa hóa chất, chất thải sinh hoạt, công nghiệp hoặc chất tẩy rửa.

Ngoài ra, bệnh ghẻ vốn do điều kiện vệ sinh kém, thiếu nước sạch cũng có xu hướng tăng sau mưa lũ. Người bệnh thường ngứa dữ dội về đêm, kèm theo các mụn nước hoặc sẩn đỏ trên da. Nếu không được điều trị đúng cách, bệnh dễ lây lan trong cộng đồng.

Lội nước bẩn khiến nhiều người ở Hà Nội phải đi khám vì mắc bệnh da liễu.

Cách bảo vệ da mùa mưa lũ

Theo bác sĩ Lan, việc bảo vệ da đúng cách là biện pháp quan trọng nhất để ngăn ngừa bệnh da liễu trong và sau bão lũ. Người dân nên hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn; nếu buộc phải lội nước, cần mang ủng hoặc các phương tiện bảo hộ phù hợp. Khi dọn dẹp vệ sinh, thu dọn đồ đạc, nên đeo găng tay cao su để tránh tiếp xúc với nước ô nhiễm hoặc hóa chất.

Sau khi tiếp xúc với nước lũ, cần rửa sạch da bằng nước sạch, lau khô kĩ, đặc biệt ở các vùng nếp kẽ như ngón chân, nách, bẹn. Với những vết trầy xước nhẹ, có thể rửa bằng nước sạch và để da khô thoáng. Nếu da bị rách, chảy máu hoặc sưng đau, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tránh nguy cơ nhiễm trùng và đánh giá nhu cầu tiêm phòng uốn ván.

Trong điều kiện khó khăn khi chưa thể tới bệnh viện ngay, người dân có thể sơ cứu tạm thời tại nhà: rửa sạch vùng da tổn thương, để khô thoáng, tránh cào gãi hoặc chà xát mạnh. Nếu chỉ có biểu hiện mẩn đỏ, ngứa nhẹ, có thể dùng kem dưỡng ẩm để làm dịu da. Tuyệt đối không bôi lá cây, nhựa cây như chuối hay trầu không lên vết thương, vì có thể gây viêm da tiếp xúc, phồng rộp và nhiễm trùng nặng hơn.

Chú ý nhóm dễ tổn thương

Theo khuyến cáo của Bệnh viện Da liễu Trung ương, trẻ em, người già và người mắc bệnh mạn tính là những nhóm dễ bị tổn thương hơn khi da tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, ẩm ướt kéo dài. Khi có dấu hiệu ngứa, mẩn đỏ hoặc viêm loét da, cần được đưa đi khám sớm để tránh biến chứng.

Bác sĩ Dương Thị Lan nhấn mạnh: “Bệnh da liễu có thể bắt đầu từ những tổn thương nhỏ, nhưng nếu chủ quan, để nhiễm khuẩn lan rộng thì điều trị sẽ rất khó khăn, tốn kém và dễ để lại sẹo. Cách tốt nhất là phòng ngừa ngay từ đầu, giữ da sạch, khô và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với nước bẩn.”

Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, nước rút chậm và nhiều khu dân cư vẫn bị ngập sâu, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên coi việc giữ gìn vệ sinh da và môi trường sống như một biện pháp “vắc xin tự nhiên” để phòng bệnh. Bởi chỉ cần một vết xước nhỏ không được xử lí đúng cách, vi khuẩn từ nước bẩn có thể xâm nhập và gây biến chứng nặng, đặc biệt với người có sức đề kháng yếu.

“Sức khỏe là điều đầu tiên cần bảo vệ sau bão lũ. Đừng để nước bẩn trở thành mối nguy cho làn da và cơ thể của bạn”, bác sĩ Dương Thị Lan khuyến cáo.