Bảo quản thịt cá sai cách có thể gây hại sức khỏe

Vì sao cần bảo quản thịt cá đúng cách?

Bảo quản thịt cá đúng cách không chỉ giúp thực phẩm tươi lâu mà còn bảo vệ sức khỏe gia đình. Nếu để ở nhiệt độ không phù hợp, thịt cá dễ bị vi khuẩn phát triển, phân hủy và sinh ra các chất độc hại như histamine, có thể gây dị ứng hoặc ngộ độc thực phẩm. Nhiều nghiên cứu cho thấy, không ít trường hợp ngộ độc xuất phát từ việc bảo quản thực phẩm sai cách trong gia đình.

Các loại vi khuẩn thường gặp trong thịt cá

Trong thịt và cá tươi có 2 nhóm vi khuẩn chính: vi khuẩn gây bệnh - phát triển nhanh khi thực phẩm không được bảo quản lạnh đúng cách và khó nhận biết bằng mắt thường; và vi khuẩn gây hư hỏng - làm thay đổi mùi vị, khiến thực phẩm nhanh ôi thiu. Để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, cần rửa sạch, làm khô thực phẩm trước khi bảo quản, duy trì nhiệt độ phù hợp và đảm bảo vệ sinh dụng cụ chế biến.

Các phương pháp bảo quản thịt cá phổ biến

Ướp muối

Ướp muối là phương pháp bảo quản truyền thống, giúp kéo dài thời gian sử dụng của thịt cá. Nhờ nồng độ muối cao, môi trường bảo quản sẽ hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây hại.

Khi áp dụng phương pháp này, cần rửa sạch thịt cá trước khi ướp, sau đó thoa một lượng muối vừa phải lên bề mặt và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Không nên dùng quá nhiều muối vì có thể làm ảnh hưởng đến hương vị và sức khỏe.

Đối với những loại cá có lớp da dày, việc làm sạch kỹ trước khi ướp sẽ giúp muối thấm đều và nâng cao hiệu quả bảo quản.

Bảo quản bằng làm lạnh

Làm lạnh là phương pháp phổ biến và tiện lợi nhất hiện nay. Khi được bảo quản ở nhiệt độ từ 0-2°C, thịt cá có thể giữ được màu sắc, cấu trúc và dưỡng chất trong thời gian khá dài.

Để bảo quản hiệu quả trong tủ lạnh, cần lưu ý:

Bọc kín thực phẩm hoặc cho vào hộp đựng chuyên dụng để tránh nhiễm khuẩn và lẫn mùi.

Không đặt thực phẩm sống gần thực phẩm đã nấu chín.

Không để quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh, tránh cản trở luồng khí lạnh.

Thức ăn đã nấu chín nên để nguội khoảng 20 phút trước khi cho vào tủ.

Ngoài ra, nên đặt thịt cá ở ngăn mát hoặc ngăn chuyên dụng cho hải sản thay vì ở cửa tủ lạnh, vì nhiệt độ tại đây thường không ổn định. Với cá nguyên con, nên làm sạch nội tạng và rửa bằng nước muối loãng trước khi bảo quản.

Sấy khô

Sấy khô là phương pháp loại bỏ nước trong thực phẩm, giúp hạn chế vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Thịt cá có thể phơi nắng hoặc sấy bằng thiết bị chuyên dụng để bảo quản lâu dài mà không cần tủ lạnh. Tuy nhiên, trước khi sấy cần làm sạch, loại bỏ nội tạng và xử lý đúng kỹ thuật để tránh bị mốc hoặc có mùi khó chịu.

Cách rã đông thịt cá an toàn

Bên cạnh việc bảo quản, rã đông đúng cách cũng rất quan trọng để giữ chất lượng thực phẩm. Các chuyên gia khuyến cáo, nên rã đông trong ngăn mát tủ lạnh hoặc ngâm trong nước lạnh với túi đựng kín.

Một số lưu ý khi rã đông:

Rã đông trong tủ lạnh giúp duy trì nhiệt độ ổn định và hạn chế vi khuẩn phát triển.

Không nên rã đông ở nhiệt độ phòng.

Nếu sử dụng lò vi sóng để rã đông, nên chế biến ngay sau đó.

Sau khi rã đông, thịt cá nên được sử dụng trong vòng 24 giờ và cần kiểm tra kỹ mùi, màu sắc trước khi chế biến để đảm bảo an toàn.

Việc tuân thủ các nguyên tắc bảo quản và rã đông đúng cách không chỉ giúp giữ trọn giá trị dinh dưỡng của thực phẩm mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho bữa ăn gia đình.