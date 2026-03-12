Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sụt cân nhanh và đau bụng dữ dội. Kết quả chẩn đoán tại bệnh viện địa phương cho thấy khối u đã di căn đa ổ trong khoang bụng kèm hiện tượng cổ trướng (tích tụ dịch). Các bác sĩ Bệnh viện Thành phố Trịnh Châu mô tả tình trạng của bệnh nhân là "cực kỳ nghiêm trọng", theo China Times.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin cậu bé được ông bà nuôi dưỡng từ nhỏ. Do nuông chiều, chế độ ăn uống của em gần như không có sự kiểm soát của người lớn. Cậu uống nước có gas và trà sữa gần như mỗi ngày, thậm chí tiêu thụ đồ ăn vặt thay cho cơm. Các bác sĩ lưu ý chế độ ăn uống cực đoan này nếu duy trì trong thời gian dài sẽ làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tạo ra môi trường viêm mạn tính và làm tăng nguy cơ tăng sinh tế bào ruột bất thường.

Trước khi nhập viện, bệnh nhi đã xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy và chán ăn. Tuy nhiên, gia đình lầm tưởng đây là bệnh viêm dạ dày thông thường và tự ý cho trẻ dùng thuốc tại nhà. Chỉ đến khi trẻ bị xuất huyết trực tràng và đau bụng cấp, gia đình mới đưa đi cấp cứu.

Ảnh minh họa: United Daily

Giới y khoa nhận định dù đồ uống có đường và thực phẩm siêu chế biến không phải là nguyên nhân trực tiếp duy nhất gây ung thư, việc tiêu thụ chúng trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng chất xơ và gây rối loạn chức năng đường ruột. Khi kết hợp với các thói quen như lười vận động và thức khuya, nguy cơ mắc các bệnh lý về đường ruột sẽ tăng lên đáng kể. Một số chuyên gia cũng khuyến nghị những bệnh nhân trẻ tuổi như trường hợp trên vẫn cần tầm soát thêm các yếu tố di truyền, vốn có thể bị kích hoạt nhanh hơn bởi chế độ ăn uống kém khoa học.

Ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa trong những năm gần đây. Số liệu gần đây cho thấy tỷ lệ bệnh nhân dưới 35 tuổi đã tăng lên mức 12,7%, thậm chí ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh ở độ tuổi nhỏ hơn. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi kiểm tra ngay nếu có dấu hiệu đại tiện ra máu, thay đổi thói quen bài tiết đột ngột hoặc sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân.