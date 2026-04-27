4 việc làm sau ăn tưởng tốt nhưng hại sức khỏe không ngờ

Đi bộ ngay sau khi ăn

Câu nói truyền miệng "Ăn xong đi trăm bước, sống đến 99 tuổi" khiến nhiều người tin rằng đi bộ ngay sau bữa ăn sẽ giúp tiêu hóa tốt, ngừa táo bón. Nhưng thực tế, vận động ngay sau khi ăn - đặc biệt là đi nhanh hoặc đi bộ lâu - không những không hỗ trợ tiêu hóa mà còn có thể làm tăng gánh nặng cho dạ dày.

Sau khi ăn, hệ tiêu hóa cần được cung cấp nhiều máu để xử lý thức ăn. Nếu đứng dậy vận động ngay, máu sẽ phân tán về cơ bắp, khiến dạ dày - ruột bị giảm lưu lượng máu. Điều này làm giảm tiết enzyme tiêu hóa, chậm nhu động ruột và dễ gây đầy bụng, ợ hơi, khó tiêu.

Với người cao tuổi, chức năng tiêu hóa vốn đã suy giảm, mạch máu cũng kém đàn hồi hơn. Việc vận động ngay sau ăn có thể làm tăng nguy cơ sa dạ dày, thậm chí gây chóng mặt, hồi hộp do biến động huyết áp.

Nằm ngay sau khi ăn

Cảm giác buồn ngủ sau bữa ăn là điều khá phổ biến, đặc biệt ở người lớn tuổi. Vì vậy, không ít người có thói quen nằm nghỉ trên ghế sofa hoặc lên giường ngủ ngay sau khi ăn. Tuy nhiên, thói quen này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa và chất lượng giấc ngủ.

Nếu vừa ăn xong đã nằm xuống ngay, vị trí dạ dày thay đổi, cơ thắt thực quản dưới dễ bị giãn, làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản. Thức ăn và axit từ dạ dày có thể trào ngược lên, gây cảm giác nóng rát, ợ chua hoặc đắng miệng.

Ngoài ra, nằm ngay sau ăn còn làm chậm nhu động ruột, khiến thức ăn lưu lại lâu hơn trong đường tiêu hóa, dễ lên men sinh khí, gây đầy bụng và khó chịu. Với người cao tuổi, đặc biệt là người có hội chứng ngưng thở khi ngủ, thói quen này còn có thể khiến tình trạng hô hấp trở nên nặng hơn.

Uống trà đặc ngay sau khi ăn

Nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi, có thói quen uống một tách trà sau bữa ăn để "giải ngấy" và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, việc uống trà đặc ngay sau khi ăn không những không có lợi mà còn có thể ảnh hưởng đến hấp thu dinh dưỡng và gây hại cho dạ dày.

Trà đặc chứa nhiều caffeine - chất kích thích làm tăng tiết axit dạ dày. Trong khi đó, sau bữa ăn, niêm mạc dạ dày vốn đã bị kích thích bởi thức ăn. Việc nạp thêm caffeine vào thời điểm này có thể khiến axit tiết ra quá mức, làm tổn thương niêm mạc, gây khó chịu vùng bụng.

Với người có bệnh lý dạ dày như viêm loét, thói quen này còn có thể làm nặng triệu chứng, dễ dẫn đến đau dạ dày, đầy hơi.

Nới lỏng thắt lưng ngay sau khi ăn

Sau khi ăn, dạ dày chứa đầy thức ăn và có trọng lượng lớn hơn. Nếu nới lỏng thắt lưng ngay, lực nâng đỡ vùng bụng giảm đột ngột, có thể khiến dạ dày bị sa xuống. Về lâu dài, thói quen này làm tăng nguy cơ sa dạ dày và ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa.

Ngoài ra, việc giảm áp lực ổ bụng một cách đột ngột còn có thể gây dao động huyết áp. Ở người cao tuổi - vốn có khả năng điều hòa huyết áp kém - điều này dễ dẫn đến chóng mặt, choáng váng. Với người có bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp, nguy cơ gặp biến cố còn cao hơn.