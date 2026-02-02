Chấn động vụ em bé 10 tháng tuổi nhập viện với 600 vết kim bị mẹ đâm để "chữa bệnh"

Một đoạn video kể lại quá trình điều trị cho em bé gần đây được đăng tải trực tuyến bởi tài khoản có tên “Bác sĩ phẫu thuật cột sống Sui Wenyuan”.

Người đăng là bác sĩ điều trị tại Trung tâm Cột sống của Bệnh viện Xinhua, trực thuộc Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải.

Bác sĩ Sui thuật lại ca bệnh kinh hoàng mà ông gặp phải trong quá trình thăm khám nhi khoa.

Ngày 16/12 năm ngoái, một bé trai 10 tháng tuổi được đưa vào Khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân huyện Mặc Giang, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), trong tình trạng sốt cao và co giật.

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ Sui phát hiện rằng mỗi khi đứa trẻ không ngoan hoặc bị cảm, sốt, người mẹ họ Dao lại dùng kim châm vào người con để lấy máu, coi đó là một hình thức trừng phạt hoặc biện pháp chữa trị theo “bài thuốc dân gian”.

Bác sĩ ước tính em bé đã bị chọc kim từ 500 đến 600 lần.

Bé 10 tháng tuổi đã phải trải qua ca phẫu thuật hết sức thận trọng để lấy một phần kim bị gãy nằm dưới da. Ảnh: QQ.com

Trong lần gần nhất, Dao đã cắm một cây kim – loại thường dùng để khâu đế giày – vào cổ con trai. Cây kim bị gãy, phần đầu kim mắc lại trong cột sống cổ, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật để lấy ra.

Hình ảnh được ghi lại cho thấy nhiều vết chích và các mảng vảy sẫm màu xuất hiện khắp bàn chân, đầu và thân mình của bé trai.

Thông tin chi tiết về Dao và chồng hiện chưa được công bố.

Bác sĩ Sui cho biết ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do cha mẹ không xác định được hình dạng chính xác của cây kim, cũng như việc kim có ngạnh hay không. Việc rút kim sai hướng có thể khiến đầu kim móc vào các mô khác và gây tổn thương nghiêm trọng.

“Chúng tôi đã hoàn tất các xét nghiệm cần thiết và tiến hành phẫu thuật thành công ngay trong ngày thăm khám", bác sĩ Sui nói. “Đứa trẻ bị sốt cao, có thể do kim bị rỉ sét. Tuy nhiên, sau ba đến bốn ngày sau phẫu thuật, thân nhiệt của bé đã ổn định và bé được chuyển ra khỏi phòng hồi sức tích cực".

Ngày 21/1, một tổ điều tra liên ngành gồm công an, ủy ban y tế, cơ quan dân chính và liên hiệp phụ nữ đã ra thông báo chính thức.

Kết luận cho thấy các vết kim trên cơ thể bé trai do chính người mẹ gây ra, khi cô sử dụng phương pháp “châm kim” dân gian để tự điều trị cho con. Cơ quan chức năng cho biết Dao ít học, thiếu kiến thức khoa học và có dấu hiệu bất ổn về mặt cảm xúc.

Dù Trung Quốc có luật chống bạo hành trẻ em, hiện vẫn chưa rõ người mẹ này có phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý hay không.

Vụ việc đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi tàn nhẫn và kêu gọi không để đứa trẻ tiếp tục sống dưới sự chăm sóc của cha mẹ ruột.