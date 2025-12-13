Ba loại nước tốt cho gan chỉ nên uống trước 21h

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Fan Jia, làm việc tại Bệnh viện Ung thư Gan Đông Phương thuộc Đại học Phúc Đán (Thượng Hải), có hơn 30 năm kinh nghiệm lâm sàng trong phẫu thuật gan, nghiên cứu bệnh gan mãn tính và điều trị các rối loạn chức năng gan, thời điểm uống nước hỗ trợ thải độc quan trọng không kém loại nước được chọn. Sau 21h, cơ thể chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi để gan bước vào chu trình phục hồi. Việc nạp thêm nước hoặc đồ uống kích thích có thể khiến gan phải "làm thêm giờ", ảnh hưởng đến chất lượng tái tạo tế bào.

Dưới đây là ba loại nước được chuyên gia đánh giá tốt cho gan, nhưng chỉ nên uống trước 21h để đạt hiệu quả tối ưu.

Nước chanh ấm

Nước chanh ấm giúp gan thải độc, giảm tích mỡ nhẹ.

Giáo sư Fan Jia cho biết vitamin C và chất chống oxy hóa trong chanh hỗ trợ hoạt hóa enzyme thải độc của gan, đồng thời tăng tiết mật, giúp tiêu hóa chất béo. Uống một ly chanh ấm vào cuối buổi chiều hoặc đầu tối có thể giảm cảm giác đầy bụng và cải thiện tình trạng mỡ gan nhẹ.

Tuy nhiên, acid trong chanh dễ gây trào ngược dạ dày và kích thích hệ tiêu hóa nếu uống muộn. Sau 21h, những tác động này có thể làm gián đoạn giấc ngủ, khiến gan không bước vào pha nghỉ sâu.

Khung giờ khuyên dùng: 17h - 20h.

Trà gừng

Trà gừng ấm gan, tăng tuần hoàn nhưng dễ gây tỉnh táo.

Gừng có tác dụng làm ấm cơ thể, tăng lưu thông máu đến gan và giảm viêm nhẹ. Theo GS Fan Jia, một ly trà gừng buổi tối giúp giảm đầy hơi, lạnh bụng và tạo điều kiện để gan bước vào chu trình nghỉ ngơi tự nhiên.

Dù vậy, gừng cũng mang tính kích thích nhẹ, có thể làm nhịp tim tăng và khiến người uống tỉnh táo hơn. Nếu dùng sát giờ ngủ, khả năng mất ngủ hoặc khó đi vào giấc ngủ sẽ gia tăng.

Khung giờ phù hợp: Trước 20h30.

Trà atiso

Trà atiso hỗ trợ giải độc và giảm men gan.

Atiso được khoa học chứng minh giúp tăng tiết mật, giảm men gan và hỗ trợ đào thải độc tố. Giáo sư Fan Jia cho biết trà atiso phù hợp để dùng buổi tối nhằm giảm áp lực cho gan trong quá trình chuyển hóa.

Tuy nhiên, atiso có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Nếu uống sau 21h, bạn dễ thức giấc nhiều lần trong đêm để đi vệ sinh, khiến gan không thể bước vào giai đoạn phục hồi sâu, thời điểm quan trọng để sửa chữa tế bào.

Khung giờ khuyến nghị: 18h - 20h.

Vì sao phải uống trước 21h?

Theo GS Fan Jia, từ 21h trở đi, cơ thể giảm hoạt động, chuyển sang trạng thái phục hồi. Gan thực hiện các nhiệm vụ quan trọng gồm lọc máu, giải độc và tái tạo tế bào. Nếu uống nước muộn, gan phải xử lý thêm lượng chất lỏng mới nạp vào, làm gián đoạn tiến trình sinh học này.

"Người uống nước quá muộn thường thức dậy với cảm giác mệt, đầu nặng, miệng đắng vì gan không được nghỉ trọn vẹn", ông cho biết.