3 lợi ích sức khỏe bất ngờ khi ăn ổi vào buổi tối

1. Quan điểm của Ayurveda - hệ thống y học tự nhiên cổ đại của Ấn Độ về việc ăn ổi vào buổi tối

Ayurveda rất coi trọng thời điểm khi ăn uống. Theo các nguyên tắc của Ayurveda, trái cây tốt nhất nên được ăn vào ban ngày, lý tưởng là vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều khi tiêu hóa mạnh nhất. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là việc ăn ổi vào buổi tối bị cấm hoàn toàn.

Ăn ổi vào buổi tối cũng có lợi ích cho sức khỏe.

Trên thực tế, nếu hệ tiêu hóa khỏe mạnh và bạn không kết hợp ổi với các loại thực phẩm nặng hoặc không tương thích, vẫn có thể thưởng thức nó một cách điều độ vào buổi tối. Điều quan trọng là lắng nghe cơ thể và quan sát cách phản ứng của ổi với cơ thể. Ayurveda nhấn mạnh sự cân bằng, vì vậy việc ăn ổi vào buổi tối có thể ổn với người này nhưng lại gây khó chịu cho người khác.

Nếu là người thường xuyên bị đầy hơi hoặc tiêu hóa kém, ăn ổi vào buổi tối có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Nếu khỏe mạnh, năng động và dạ dày vẫn ổn, vẫn có thể ăn bình thường, chỉ cần đừng ăn kèm với một bữa tối thịnh soạn hoặc món tráng miệng làm từ sữa. Sự kết hợp đó là một điều hoàn toàn nên tránh.

2. Lợi ích của việc ăn ổi vào buổi tối

Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt

Chất xơ trong ổi giúp điều hòa tiêu hóa. Nếu ăn một cách điều độ và không quá gần giờ đi ngủ, ổi thực sự có thể hỗ trợ việc đại tiện trơn tru vào buổi sáng. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người có đường ruột hoạt động kém.

Giúp tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin C cao sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch một cách nhẹ nhàng trong khi ngủ. Đó là khoảng thời gian cơ thể phục hồi chính và các chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ chữa lành mô.

Giúp ngủ ngon hơn

Magie trong ổi có thể giúp ngủ ngon hơn. Nó giúp thư giãn cơ bắp và làm dịu hệ thần kinh. Vì vậy, nếu đang nghĩ đến việc ăn ổi vào buổi tối, đừng loại trừ nó ngay lập tức, ổi thậm chí có thể giúp thư giãn.

Tuy nhiên, không vì những lợi ích của ổi vào buổi tối mà ăn một cách lạm dụng. Bất kỳ thứ gì quá nhiều, đặc biệt là vào buổi tối, đều sẽ gây rối loạn hệ thống cơ thể.

3. Tác dụng phụ của việc ăn ổi vào buổi tối

Dù quả ổi tuyệt vời đến đâu, cũng không phải lúc nào cũng hoàn hảo, đặc biệt là khi ăn sai thời điểm hoặc ăn quá nhiều.

Một trong những vấn đề phổ biến nhất là đầy hơi và chướng bụng. Ổi chứa nhiều chất xơ, vốn dĩ là một điều tốt nhưng vào ban đêm, khi quá trình tiêu hóa chậm lại một cách tự nhiên, nó có thể gây khó chịu nếu đường ruột không tốt.

Mặc dù ổi không có tính acid cao như cam hay dứa nhưng nó vẫn có thể gây trào ngược acid ở một số người, đặc biệt nếu ăn ngay trước khi nằm xuống. Vì vậy, nếu mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản hoặc dễ bị ợ nóng, có lẽ nên bỏ qua ổi hoặc chỉ nên ăn trước khi đi ngủ ít nhất 1 - 2 tiếng để an toàn cho dạ dày.

4. Cách tốt nhất để ăn ổi vào buổi tối mà không gây khó chịu

Ăn ổi chín vào buổi tối là một trong những cách tốt nhất để có lợi cho sức khỏe.

Nếu thích ăn ổi vào buổi tối, cần thực hiện những lời khuyên sau:

Đừng ăn ngay trước khi đi ngủ: Hãy cho cơ thể ít nhất 1 đến 2 giờ trước khi nằm xuống. Khoảng thời gian đó đủ để cơ thể tiêu hóa đúng cách.

Tránh kết hợp với sữa hoặc bữa ăn no: Không nên kết hợp ăn ổi với sữa chua hoặc sữa vào buổi tối, có thể gây rối loạn tiêu hóa và dẫn đến đầy hơi.

Ăn ổi chín và nhai kỹ: Ổi xanh có thể khó tiêu hơn đối với dạ dày. Hãy chọn những quả mềm, ngọt và nhai kỹ, điều đó giúp khởi động quá trình tiêu hóa.

Kiểm soát khẩu phần: Một quả ổi cỡ vừa là đủ.

Ăn ổi vào buổi tối nên hay không nên phụ thuộc vào cơ thể, hệ tiêu hóa và cách ăn. Đối với một số người, vài lát ổi vào buổi tối có thể là một cách sảng khoái và bổ dưỡng để kết thúc một ngày. Đối với những người khác, đặc biệt là những người có dạ dày nhạy cảm hoặc các vấn đề tiêu hóa, nó có thể gây hại nhiều hơn lợi.