Gãy dương vật do bắt chước tư thế sex như phim

Ngày 15/12, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết bệnh nhân đến khám sau 8 giờ bị tai nạn trong lúc quan hệ tình dục "như phim sex". Khám lâm sàng ghi nhận dương vật bệnh nhân bầm tím, cong khoảng 40 độ sang trái, siêu âm cho thấy bao trắng thể hang bị rách khoảng 8 mm, tụ máu - dấu hiệu điển hình của gãy dương vật.

Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện có chuyên khoa tiết niệu để phẫu thuật cấp cứu.

Gãy dương vật xảy ra khi dương vật đang cương bị gập đột ngột, chủ yếu trong lúc quan hệ tình dục mạnh hoặc thử các tư thế gập góc. Nhiều trường hợp do bắt chước các động tác trong phim 18+, trong khi phim ảnh đã được dàn dựng và cắt ghép, còn cơ thể ngoài đời có giới hạn.

Y bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Bác sĩ khuyến cáo nếu trong lúc quan hệ xuất hiện tiếng "rắc" hoặc "bụp", đau nhói, dương vật sưng tím nhanh, cong lệch hoặc tiểu ra máu, người bệnh cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Trì hoãn điều trị có thể làm tăng nguy cơ rối loạn cương và cong dương vật mạn tính, trong khi phẫu thuật sớm giúp giảm biến chứng này.