Ba đặc điểm của phụ nữ trường thọ

Có bụng dưới

Nhiều phụ nữ thở dài khi nhắc đến phần bụng dưới nhô ra. Họ cho rằng đây là dấu hiệu của vóc dáng kém hoàn hảo. Tuy nhiên, trên thực tế, việc có một chút bụng dưới không hẳn là điều xấu.

Ở phụ nữ, vùng bụng dưới chứa nhiều cơ quan hơn so với nam giới, bao gồm tử cung và buồng trứng. Vì vậy, việc vùng bụng dưới nhô nhẹ là điều khá bình thường và không cần quá lo lắng.

Ngoài ra, lượng mỡ trong cơ thể, đặc biệt mỡ nội tạng, thường tăng theo tuổi tác và không hoàn toàn phụ thuộc vào việc một người có béo hay không. Điều này đồng nghĩa dù bạn có thừa cân hay không, khi lớn tuổi hơn vẫn có thể xuất hiện bụng dưới. Đây là quá trình sinh lý tự nhiên nên không cần quá căng thẳng.

Đối với phụ nữ, một lượng mỡ nhất định trong cơ thể thực ra có lợi cho sức khỏe. Nếu lượng mỡ quá thấp, quá trình tiết hormone có thể bị ảnh hưởng, thậm chí làm tăng nguy cơ loãng xương và gây hại cho sức khỏe.

Tỷ lệ eo - hông hợp lý

Nhiều phụ nữ ít quan tâm đến tỷ lệ eo - hông. Thực tế, đây là chỉ số quan trọng phản ánh mức độ tích tụ mỡ ở phần thân trên.

Ở phụ nữ, tỷ lệ eo - hông dưới 0,85 được xem là hợp lý. Những người đạt chỉ số này cũng có nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa thấp hơn. Nguyên nhân do mỡ tích tụ nhiều ở phần thân trên, đặc biệt vùng bụng, có thể làm giảm độ nhạy insulin và gây áp lực lên hệ tim mạch. Trong khi đó, mỡ tập trung nhiều hơn ở vùng hông lại ít gây ra những ảnh hưởng này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sử dụng các ngưỡng tỷ lệ eo - hông (WHR) để đánh giá nguy cơ mắc các biến chứng chuyển hóa. Theo đó, ngưỡng an toàn là 0,90 trở xuống ở nam giới và 0,85 trở xuống ở nữ giới. Nếu tỷ lệ eo - hông vượt quá 0,85, cứ tăng thêm 0,1 thì nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 ở phụ nữ tăng khoảng 25%, còn nguy cơ bệnh mạch vành tăng khoảng 18%.

Da vùng cổ săn chắc

Tình trạng da vùng cổ phản ánh phần nào lượng collagen dự trữ, khả năng chống oxy hóa và trạng thái chuyển hóa của cơ thể. Vì vậy, độ săn chắc hay chảy xệ của da cổ cũng có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe tổng thể.

Một số nghiên cứu cho thấy những người có độ đàn hồi da cổ kém thường có các yếu tố gây viêm trong cơ thể cao hơn khoảng 23% so với người có da cổ săn chắc. Điều này cho thấy họ có thể dễ bị phản ứng viêm và đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh viêm mạn tính cao hơn.

Ngược lại, những người có da cổ đàn hồi tốt thường có mạch máu khỏe mạnh và hệ miễn dịch tốt hơn, giúp cơ thể chống lại bệnh tật hiệu quả hơn, từ đó góp phần kéo dài tuổi thọ.

Bên cạnh đó, độ linh hoạt và sức mạnh của cơ vùng cổ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của cột sống cổ. Nếu cổ yếu hoặc hạn chế vận động do bệnh lý cột sống cổ, nguy cơ đột quỵ có thể tăng. Tình trạng khó chịu kéo dài ở vùng cổ còn có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và làm suy giảm miễn dịch.