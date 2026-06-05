Ho sốt tưởng cảm cúm, vài ngày sau đã sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng vì nhiễm vi khuẩn cực nguy hiểm

Tin từ Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 1 người bệnh trong tình trạng nguy kịch vì nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore.

Bệnh nhân N.T.T (43 tuổi, phường Hà Lầm, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp, sốt kéo dài, mệt mỏi, đau nhức toàn thân. Trước đó khoảng 5 ngày, người bệnh xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, mệt nhiều đã tự uống thuốc tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng nặng nên gia đình đưa người bệnh vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây bệnh whitmore. Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh diễn biến nhanh, phức tạp. Người bệnh rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, suy thận cấp và tổn thương cơ tim.

Bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch do Whitmore được hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể phương thức ECMO-VA. Ảnh BVCC

Mặc dù đã được áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực, kháng sinh phối hợp, dùng thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết áp, nhưng tình trạng tuần hoàn vẫn không cải thiện.

Các bác sĩ hồi sức đánh giá đây là trường hợp nhiễm khuẩn huyết biến chứng sốc nhiễm khuẩn kèm bệnh cơ tim do Sepsis, một biến chứng rối loạn chức năng tim nguy hiểm tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Hội chẩn khoa quyết định triển khai kỹ thuật ECMO-VA (tim phổi nhân tạo phương thức hỗ trợ tuần hoàn). Đây là kỹ thuật hồi sức chuyên sâu được chỉ định cho những trường hợp suy tuần hoàn nặng khi các phương pháp điều trị thông thường không còn hiệu quả.

Các bác sĩ hồi sức đã nhanh chóng thiết lập hệ thống ECMO-VA, thay thế tạm thời chức năng bơm máu của tim và hỗ trợ trao đổi oxy cho cơ thể, tạo điều kiện để các cơ quan tổn thương có thời gian hồi phục.

Sau 4 ngày hồi sức tích cực với ECMO-VA, thở máy, lọc máu và kháng sinh theo kháng sinh đồ, người bệnh ổn định, chức năng tim hồi phục tốt, được dừng ECMO và rút ống nội khí quản. Hiện người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự vận động đi lại được, mạch huyết áp ổn định.

Bác sĩ Đồng Văn Tô, khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Khi nhập viện, bệnh nhân T. đã trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết biến chứng sốc nhiễm khuẩn, dẫn đến tổn thương đa cơ quan, suy giảm nghiêm trọng chức năng cơ tim.

Sau khi điều tri bằng các biện pháp hồi sức thông thường không còn đáp ứng, ECMO được chỉ định như một phương pháp cần thiết để hỗ trợ tuần hoàn tạm thời, giúp duy trì tưới máu các cơ quan và tạo điều kiện cho cơ tim phục hồi trở lại. Hiện người bệnh được tiếp tục điều trị duy trì kháng sinh đặc hiệu để tránh tái phát”.

Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực thăm khám cho người bệnh. Ảhh BVCC

Theo bác sĩ Tô, Whitmore là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, có biểu hiện lâm sàng đa dạng và dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý nhiễm trùng khác. Vi khuẩn thường tồn tại trong đất, nước và xâm nhập vào cơ thể qua các vết xây xát trên da, đường hô hấp hoặc khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.

Bệnh có thể tiến triển nhanh thành nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan, đặc biệt ở những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan, thận hoặc phổi mạn tính.

Bác sĩ Tô khuyến cáo, Việt Nam là vùng dịch tễ lưu hành bệnh Whitmore. Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các biểu hiện sốt kéo dài, mệt mỏi toàn thân hoặc có các ổ viêm, áp xe nhiều nơi trên cơ thể, đặc biệt ở những người có bệnh nền. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện và điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.