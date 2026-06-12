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Loại cá có hàm lượng protein cao, giàu khoáng chất, kho cá theo cách này đánh bay cả nồi cơm

Sự kiện: Món ngon từ cá Món ngon mỗi ngày

Loại cá này cung cấp nhiều axit amin thiết yếu, hương vị thơm ngon, kho cá theo cách này sẽ có cá kho thơm phức, chắc thịt, ăn là mê.

Loại cá này cung cấp nhiều axit amin thiết yếu, vitamin nhóm B cùng các khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt và kali, giúp hỗ trợ phát triển cơ bắp, tăng cường sức khỏe xương và phục hồi cơ thể. Đó là cá lóc.

Nhờ thịt ít mỡ, dễ tiêu hóa và ít xương dăm, loại cá này được xem là lựa chọn dinh dưỡng phù hợp cho trẻ em, người cao tuổi, người mới ốm dậy và những người muốn duy trì chế độ ăn lành mạnh.

Món cá lóc kho là một món ăn quen thuộc với vị ngọt tự nhiên của thịt cá đồng, hòa quyện cùng nước mắm, đường thốt nốt và các loại gia vị thơm nồng.

Chỉ cần một nồi cá kho đậm đà ăn kèm cơm nóng và rau luộc là đã đủ cho một bữa cơm gia đình ngon miệng. Dân Việt giới thiệu cách kho cá lóc ngon như sau:

Loại cá này được xem là lựa chọn dinh dưỡng phù hợp cho trẻ em, người cao tuổi

Loại cá này được xem là lựa chọn dinh dưỡng phù hợp cho trẻ em, người cao tuổi

Nguyên liệu kho cá:

- 1 kg cá lóc (dùng phần thân để kho, đầu và đuôi có thể nấu canh chua)

- Hành tím

- Tỏi

- Nước mắm

- Đường thốt nốt

- Tương ớt

- Dầu hào

- Tiêu xay

- Hành lá

Sốt kho

Sốt kho

Cách kho cá:

- Cá lóc làm sạch, cắt thành từng khoanh vừa ăn rồi để thật ráo nước. Việc để cá ráo giúp thịt cá săn chắc hơn khi kho và dễ thấm gia vị.

- Phi thơm hành tím và tỏi băm với một ít dầu ăn. Khi hành tỏi vàng thơm, cho nước mắm, đường thốt nốt, tương ớt, dầu hào và tiêu xay vào. Nêm nếm theo khẩu vị gia đình rồi đun sôi nhẹ cho các nguyên liệu hòa quyện và dậy hương thơm.

Loại cá có hàm lượng protein cao, giàu khoáng chất, kho cá theo cách này đánh bay cả nồi cơm - 3

- Xếp cá vào nồi nấu chậm hoặc nồi kho. Rưới đều phần nước sốt lên cá rồi đảo nhẹ để gia vị thấm đều.

- Kho trong khoảng 4 giờ ở chế độ nhiệt thấp. Trong quá trình kho không cần đảo cá để tránh làm nát thịt. Khi cá đã thấm đều gia vị, nước kho sánh lại và có màu nâu cánh gián đẹp mắt, rắc thêm hành lá và tiêu xay.

Loại cá có hàm lượng protein cao, giàu khoáng chất, kho cá theo cách này đánh bay cả nồi cơm - 4

- Nếu thích dùng nước kho để chấm rau luộc, có thể thêm một ít nước lọc trước khi kho. Ngược lại, muốn món cá có phần nước kho sệt, đậm vị thì không cần thêm nước.

Loại cá có hàm lượng protein cao, giàu khoáng chất, kho cá theo cách này đánh bay cả nồi cơm - 5

- Nồi cá lóc kho với phần nước kho sánh kẹo, thơm mùi tiêu và hành lá, thịt cá săn chắc, thấm đẫm gia vị, ăn cùng cơm trắng nóng hổi, rau luộc hoặc dưa chua đều rất hợp.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Loan Vo thực hiện

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Theo Loan Vo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/06/2026 11:36 AM (GMT+7)
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