Các món ăn đường phố cho mùa World Cup 2026

Khách du lịch và fan bóng đá tới Mỹ, Canada và Mexico xem World Cup hè này có thể thưởng thức nhiều món đặc trưng, thích hợp cho các bữa ăn nhanh, phổ biến ở các quán bar thể thao hay trong sân vận động. Gợi ý từ tạp chí bóng đá Goal, cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Taste Atlas và một số mạng xã hội khu vực Bắc Mỹ.

Nachos

Nachos là món ăn nhẹ có nguồn gốc từ Mexico, gồm những lát bánh ngô giòn (tortilla chips), phủ phomai chảy, ớt jalapeno, kem chua, sốt salsa (cà chua và hành tây), thịt bò băm hoặc gà xé.

Phiên bản phổ biến nhất hiện nay trên toàn thế giới là kiểu Tex-Mex ở Mỹ với lớp phủ phong phú, từ thịt nướng BBQ, phô mai cheddar, đậu hầm. Ngoài ra, món ăn còn phổ biến ở Anh, Canada, Pháp...

21/10 hàng năm là ngày kỷ niệm riêng cho nachos. Ảnh: SRF Blog

Cánh gà chiên cay kèm sốt

Buffalo wings là món cánh gà chiên giòn không tẩm bột, được phủ một lớp nước sốt từ ớt và bơ đun chảy. Món ăn nhanh này có nguồn gốc từ thành phố Buffalo, bang New York. Đây là món xuất hiện ở mọi quán bar tường thuật các chương trình thể thao, ở các khu ăn uống bên ngoài sân vận động. Ảnh: The Kitchn

Hot dog (bánh mì xúc xích)

Món bánh mì xúc xích được coi là biểu tượng của đồ ăn sân vận động ở Mỹ và thường bán trực tiếp trong sân. Hog dog truyền thống thường gồm bánh mì mềm dài, kẹp xúc xích (bò hoặc lợn) nướng, áp chảo hoặc luộc, kết hợp các loại sốt và topping hành tây băm nhỏ, dưa chuột muối, mù tạt vàng, tương cà. Tùy theo từng vùng, hot dog sẽ có những biến tấu với những đồ ăn kèm khác nhau. Ảnh: KQED

Khoai tây chiên phủ sốt (loaded fries)

Món ăn gồm khoai tây chiên giòn phủ sốt và các loại nhân. Một phần loaded fries thường gồm khoai tây chiên vàng, sốt pho mai, sốt thịt băm hoặc sốt mayonnaise. Phần trên cùng là thịt xông khói, hành lá, ớt jalapeño, thịt bò băm, xúc xích, hoặc cả miếng bít tết và tôm tùy theo biến tấu từng quán. Ảnh: The Rub BBQ

Bánh tacos

Tacos (hay taco) là món ăn đường phố nổi tiếng của Mexico. Bánh nhỏ gọn, thường cầm vừa trong lòng bàn tay. Phần vỏ là bột ngô hoặc bột mì, nướng sơ hoặc chiên, sau đó gập đôi và đựng nhân gồm các loại thịt băm, thịt nướng (thịt bò, lợn, gà, cá) hoặc hải sản. Rau củ ăn kèm có hành tây thái nhỏ, rau mùi, cà chua, xà lách, quả bơ. Phần gia vị và sốt thường gồm nước cốt chanh, phomai, và đặc biệt là sốt salsa, vị chua cay. Ảnh: Food network

Bánh mì kẹp torta

Đây là loại bánh mì sandwich nổi tiếng, cũng là món ăn đường phố, có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu tại Mexico. Torta nổi bật với lớp vỏ giòn nhẹ, ruột mềm, được nướng ép. Phần nhân với nhiều thịt (lợn, bò, gà xé hoặc xúc xích), đậu hầm, phomai tươi, bơ nghiền và sốt salsa hoặc sốt đậu đen nghiền. Trong các biến thể, độc đáo nhất là Torta Ahogada, ổ bánh mì ngập trong nước sốt ớt đỏ cay nồng. Ảnh: Reddit

Ngô nướng

Elote là món ngô nướng đường phố nổi tiếng của Mexico. Món ăn vặt này là sự kết hợp giữa vị ngọt tự nhiên của ngô, vị béo ngậy của sốt, mặn của pho mai và chua cay, kích thích vị giác.

Trước khi ra lò, người bán sẽ quết một hỗn hợp gồm mayonnaise, kem chua hoặc crema, phủ phomai bào vụn (thường là cotija của Mexico), thêm bột ớt, muối và nước cốt chanh tươi. Mỗi bắp thường được cắm que gỗ ở phần lõi để cầm tay tiện lợi khi ăn. Ảnh: chilipeppermadness

Khoai tây chiên (poutine)

Cũng là khoai tây chiên nhưng poutine, món ăn vặt quốc dân của Canada, ít thành phần hơn của Mỹ, cách chế biến cũng đơn giản hơn. Món ăn là sự kết hợp của ba nguyên liệu chính. Khoai tây được cắt kiểu Pháp, giòn rụm bên ngoài và mềm bên trong. Phô mai tươi cắt thành những viên nhỏ, dai nhẹ và tan chảy vừa đủ bởi nhiệt độ. Nước sốt thịt sệt màu nâu đậm, béo ngậy được rưới đều lên trên. Ảnh: Insider

Bánh tart bơ

Loại bánh tráng miệng truyền thống này là niềm tự hào của ẩm thực Canada, ra đời từ thế kỷ 19. Bánh có đường kính khoảng 5-7 cm, với vỏ mỏng giòn, lớp nhân bơ, đường nâu, siro (hoặc siro phong). Vỏ bánh làm từ bột mì và bơ lạnh, nướng giòn và thơm mùi bơ.

Nhân bánh là sự hòa quyện của bơ, trứng, đường nâu (hoặc siro) tạo nên độ ngọt đậm đà, dẻo quánh. Tùy theo công thức, người làm có thể cho thêm nho khô, quả hồ đào hoặc chocolate vào nhân. Ảnh: Freepik