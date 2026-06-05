Thủng mặt vì đau răng khôn lâu ngày không điều trị

Tin từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, các bác sĩ khoa Răng - Hàm - Mặt vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp nang xương hàm dưới vùng răng khôn có biến chứng áp xe nghiêm trọng.

Người bệnh N. (26 tuổi, trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh), nhập viện với biểu hiện sưng đau vùng má trái kéo dài nhiều ngày, có lỗ rò, tụ mủ ở vùng má trái kèm theo đau nhức tăng dần, ăn nhai khó khăn và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Bệnh nhân cho biết, khi bắt đầu đau răng, bệnh nhân đã tự dùng thuốc nhiều lần nhưng không đỡ.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vùng má trái sưng nề rõ, có lỗ rò, tụ mủ , da vùng tổn thương đỏ, căng tức, đau nhiều khi chạm vào. Há miệng hạn chế, thở hôi.

Lỗ thủng trước và sau khi được điều trị và khâu kín. Ảnh BVCC

Trong khoang miệng xuất hiện tình trạng tổ chức quanh răng vùng răng khôn hàm dưới bên trái sưng nề nhiều kèm theo có nhiều răng lân cận tổn thương mất tổ chức cứng, chỉ còn lại chân răng, đều trong tình trạng viên nhiễm.

Kết quả chụp X-quang và thăm khám chuyên sâu cho thấy người bệnh mắc nang xương hàm dưới vùng răng số 38 (răng khôn hàm dưới bên trái), gây phá huỷ xương hàm dưới trái và hình thành đường rò mủ ra vùng má trái.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt xác định đây là trường hợp tổn thương phức tạp, có nguy cơ lan rộng nếu không được xử trí kịp thời.

Người bệnh được điều trị bằng kháng sinh, chống viêm, đồng thời lấy mủ từ lỗ rò để làm kháng sinh đồ và thực hiện phẫu thuật nạo bỏ tổ chức bệnh lý và xét nghiệm mô bệnh học để xác định tính chất tổn thương; Dẫn lưu ổ áp xe; Xử trí đường rò vùng má; Loại bỏ nguyên nhân gây nhiễm trùng tại vùng răng khôn hàm dưới trái và các răng kế cận.

Quá trình điều trị diễn ra thuận lợi. Các tổn thương được giải quyết tốt. Sau 10 ngày điều trị, sức khoẻ bệnh nhân ổn định và được ra viện.

Theo bác sĩ khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1, nang xương hàm là bệnh lý thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài, người bệnh thường chủ quan không đi khám nên không phát hiện ra.

Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi xuất hiện các triệu chứng như: Sưng đau vùng mặt; Đau, lung lay các răng ở vùng tổn thương; Tiêu xương hàm; Đường rò mủ kéo dài; Nguy cơ gãy xương hàm bệnh lý nếu tổn thương lớn.

Đặc biệt, các răng khôn mọc lệch, mọc ngầm hoặc viêm lợi trùm tái diễn nhiều lần là những yếu tố thuận lợi dẫn đến hình thành nang và các ổ nhiễm trùng vùng hàm mặt.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần: Khám răng định kỳ 6 tháng/lần; Không chủ quan với các dấu hiệu sưng đau vùng mặt, đau răng kéo dài hoặc chảy mủ vùng lợi; Đến cơ sở y tế chuyên khoa uy tín ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.