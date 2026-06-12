Món trứng nướng tại nhà đơn giản, lạ miệng

Trứng nướng là món ăn dân dã được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm béo, mềm mịn và cách chế biến không quá cầu kỳ. Khác với trứng luộc hay trứng rán quen thuộc, món ăn này có lớp vỏ ngoài giữ nguyên hình dáng quả trứng, trong khi phần nhân bên trong được chế biến đậm đà, tạo cảm giác mới lạ khi thưởng thức. Trứng nướng có thể dùng làm bữa phụ, món ăn vặt hoặc ăn kèm trong các bữa ăn nhẹ.

Chia sẻ lên cộng đồng yêu bếp, chị Bùi Hòa, 34 tuổi, ở Hà Nội, cho biết món trứng nướng có cách làm đơn giản, không mất nhiều thời gian chuẩn bị nhưng thành phẩm thơm ngon, lạ miệng. Đây là món ăn được các con chị đặc biệt yêu thích, có lần con lớn ăn gần ba quả vì hương vị hấp dẫn. Theo chị, toàn bộ khâu chuẩn bị chỉ mất khoảng 30 phút, phù hợp để làm món ăn vặt hoặc đổi vị cho bữa ăn gia đình.

Dưới đây chị Hòa chia sẻ các bước làm món trứng nướng lạ miệng, thơm ngon:

Chuẩn bị nguyên liệu

15 quả trứng, gia vị cơ bản trong nhà bếp

Cách làm

Tạo lỗ trên vỏ trứng

Dùng vật nhọn chọc một lỗ nhỏ ở phần đầu nhọn của quả trứng. Lỗ này nên vừa đủ để có thể lấy phần trứng bên trong ra ngoài mà không làm vỡ vỏ.

Đánh tan trứng trong vỏ

Dùng đầu đũa nhọn đưa vào lỗ vừa tạo rồi khuấy nhẹ để lòng đỏ và lòng trắng hòa vào nhau. Sau đó đổ phần trứng ra bát. Chị Bùi Hòa lưu ý những lần đầu thực hiện nên thao tác nhẹ nhàng để tránh làm nứt hoặc vỡ vỏ trứng vì vỏ sẽ được sử dụng lại ở bước sau. Công đoạn này không quá khó, sẽ quen tay sau vài lần làm.

Đánh và lọc hỗn hợp trứng

Đánh đều hỗn hợp trứng rồi lọc qua rây nhiều lần cho mịn. Hỗn hợp càng được đánh kỹ và lọc mịn thì thành phẩm sau khi nướng sẽ càng ngon.

Nêm gia vị

Cho vào hỗn hợp trứng 1 thìa nước mắm, 1 thìa mật ong và 1 thìa hạt tiêu. Khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện với nhau.

Rót trứng trở lại vỏ

Sau khi trộn gia vị, rót hỗn hợp trứng trở lại vào vỏ trứng. Để tránh trứng bị nghiêng hoặc đổ trong lúc nướng, nên chuẩn bị vật dụng để cố định trứng. Nếu không có dụng cụ chuyên dụng, có thể dùng giấy hoặc giấy bạc tạo khuôn.

Nướng trứng

Nướng lần thứ nhất ở nhiệt độ 80-100 độ C trong khoảng 30 phút. Sau đó tăng nhiệt lên 200 độ C và nướng thêm khoảng 10 phút để trứng dậy mùi thơm.

Trong trường hợp không dùng lò nướng mà hấp, chị Hòa khuyên nên để lửa thật nhỏ và thường xuyên mở vung để tránh trứng bị trào hoặc phun ra ngoài.

Thành phẩm

Món ăn có màu vàng đẹp, hương vị thơm ngon lạ miệng, ăn không bị ngấy. Món ăn sẽ ngon hơn khi chấm cùng muối trộn cùng chút quất, tiêu và ớt, ăn kèm rau răm.