Nắng nóng đến mấy cũng đừng sử dụng quạt kiểu này vì cực hại sức khỏe

Bật quạt thẳng vào người khi đang đầy mồ hôi

Khi bạn vừa đi ngoài trời nắng về hoặc vừa vận động mạnh, cơ thể đang tiết ra rất nhiều mồ hôi và các lỗ chân lông đang giãn nở tối đa để thải nhiệt. Việc ngồi ngay trước quạt và bật gió lớn sẽ khiến mồ hôi bốc hơi cực nhanh, làm nhiệt độ vùng da đó giảm đột ngột trong khi các vùng khác chưa kịp thích ứng. Sự mất cân bằng nhiệt này dễ dẫn đến hiện tượng cảm lạnh, đau đầu, đơ cơ mặt hoặc kích hoạt một cơn tai biến nguy hiểm.

Để quạt thổi trực tiếp vào đầu và mặt khi ngủ

Nhiều người có thói quen đặt quạt hướng thẳng vào mặt suốt cả đêm để cảm thấy mát mẻ và dễ ngủ hơn. Sai lầm này khiến luồng gió liên tục lùa vào mũi và miệng, làm khô niêm mạc đường hô hấp, dẫn đến tình trạng đau họng, ho khan, viêm mũi dị ứng hoặc viêm phế quản vào sáng hôm sau. Thêm vào đó, gió thổi trực tiếp vào đầu suốt đêm dễ gây thiếu máu não, khiến bạn thức dậy với cảm giác đau đầu, mệt mỏi và uể oải.

Rất nhiều người hiện nay đang duy trì những thói quen dùng quạt sai cách mà không hề biết rằng chúng chính là nguyên nhân gây hại cho sức khoẻ. (Ảnh minh họa).

Bật quạt ở mức lớn nhất trong phòng kín

Khi phòng quá nóng và bí bách, việc bật quạt ở tốc độ cao nhất không những không làm mát hơn mà còn gây phản tác dụng. Quạt điện không tự tạo ra không khí mát mà chỉ tạo ra dòng chuyển động của không khí, nên khi phòng kín, quạt sẽ cuốn theo luồng khí nóng trong phòng và thổi ngược lại vào cơ thể bạn. Hơn nữa, việc tiếp xúc với luồng gió mạnh liên tục làm nước da bị mất độ ẩm nhanh chóng, gây khô da, mất nước và làm cơ thể mệt mỏi hơn.

Sử dụng quạt đứng yên một chỗ quá lâu

Để quạt đứng yên một vị trí và thổi cố định vào một vùng cơ thể là thói quen cực kỳ có hại cho hệ tuần hoàn. Luồng gió đứng yên sẽ làm lưu thông máu tại vùng da tiếp xúc bị trệ trị, trong khi vùng da không có gió lại bị tích nhiệt, dẫn đến hiện tượng đau nhức các cơ, tê bì chân tay và đau mỏi vai gáy. Các chuyên gia y tế khuyên bạn luôn nên bật chế độ quay (tu năng) để luồng gió được phân tán đều khắp phòng, giúp điều hòa thân nhiệt tốt hơn.

Lười vệ sinh quạt để bụi bẩn bám đầy lồng và cánh

Cánh quạt và lồng quạt sau một thời gian sử dụng là nơi tích tụ một lượng khổng lồ bụi mịn, mạng nhện, lông thú nuôi và các bào tử nấm mốc. Khi bạn bật quạt, các tác nhân dị ứng này sẽ được thổi bay và tán xạ khắp không gian phòng, trực tiếp đi vào hệ hô hấp của người sử dụng. Đây là nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ nhỏ và người già thường xuyên bị lên cơn hen suyễn, viêm xoang mãn tính và các bệnh nhiễm trùng đường thở bùng phát liên tục.

Để chiếc quạt phát huy tối đa công dụng làm mát mà hoàn toàn không gây tổn hại đến sức khỏe, bạn cần thay đổi một số thói quen nhỏ ngay hôm nay. Hãy đặt quạt cách cơ thể từ 1,5-2 mét, điều chỉnh tốc độ gió ở mức vừa phải và luôn bật chế độ quay để không khí trong phòng được lưu thông một cách tự nhiên nhất.

Vào ban đêm khi đi ngủ, bạn nên sử dụng tính năng hẹn giờ tắt của quạt (khoảng 2-3 tiếng sau khi ngủ) vì lúc nửa đêm nhiệt độ môi trường sẽ tự động giảm xuống, cơ thể dễ bị nhiễm lạnh nếu quạt thổi liên tục đến sáng.