Rối loạn cương dương, dấu hiệu sớm của bệnh tim mạch

Những cập nhật này không chỉ tập trung vào các phương pháp điều trị rối loạn cương dương mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sàng lọc và đánh giá toàn diện để xác định nguyên nhân gốc rễ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tim mạch.

1. Định nghĩa về rối loạn cương dương

Hội Niệu khoa châu Âu (EAU) cho biết, rối loạn cương dương được định nghĩa là tình trạng không thể đạt được và duy trì sự cương cứng đủ để cho phép hoạt động tình dục một cách thỏa đáng. Rối loạn cương dương có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý xã hội, có tác động đáng kể đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và bạn tình của họ.

Theo EAU, rối loạn cương dương thường được phân loại thành ba nhóm dựa trên nguyên nhân: rối loạn cương dương hữu cơ, rối loạn cương dương tâm lý và rối loạn cương dương hỗn hợp. Tuy nhiên, cần thận trọng khi sử dụng phân loại này vì hầu hết các trường hợp thực sự có nguyên nhân hỗn hợp. Do đó, người ta đề xuất sử dụng các thuật ngữ "hữu cơ nguyên phát" hoặc "tâm lý nguyên phát".

EAU khuyến cáo không chỉ tập trung điều trị triệu chứng mà còn phải chủ động đánh giá nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân rối loạn cương dương, nhất là ở những nam giới trẻ tuổi. Ảnh minh họa: AI

2. Mối liên hệ với bệnh tim mạch

Một trong những điểm quan trọng nhất của hướng dẫn mới là việc công nhận rối loạn cương dương như một dấu hiệu sớm của bệnh tim mạch. EAU khuyến cáo các bác sĩ không chỉ điều trị triệu chứng mà còn phải chủ động đánh giá nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân, đặc biệt là nam giới trẻ tuổi.

Đánh giá rủi ro: Bác sĩ nên sử dụng các công cụ đánh giá nguy cơ như thang điểm SCORE2 để ước tính rủi ro mắc bệnh tim mạch trong vòng 10 năm tới.

Sàng lọc toàn diện: Đối với bệnh nhân có nguy cơ cao, cần tiến hành xét nghiệm máu để kiểm tra cholesterol, triglyceride và đường huyết, đồng thời khuyến cáo chụp CT động mạch vành nếu cần thiết.

3. Quy trình chẩn đoán

Hướng dẫn EAU 2025 đặt ra một quy trình chẩn đoán chi tiết và toàn diện hơn:

Lịch sử bệnh: Tìm hiểu kỹ về tiền sử bệnh lý, lối sống, thói quen hút thuốc, uống rượu và các loại thuốc đang sử dụng.

Thăm khám lâm sàng: Bao gồm kiểm tra bộ phận sinh dục, hệ thống tim mạch và thần kinh, cũng như tìm kiếm các dấu hiệu của rối loạn nội tiết.

Xét nghiệm:

Testosterone: Xét nghiệm nồng độ testosterone tổng để phát hiện tình trạng suy sinh dục nam.

Đánh giá chuyển hóa: Xét nghiệm đường huyết (glucose), HbA1c và lipid máu để sàng lọc đái tháo đường và rối loạn mỡ máu, những nguyên nhân phổ biến của rối loạn cương dương.

4. Các phương pháp điều trị rối loạn cương dương

EAU khuyến nghị một phương pháp tiếp cận theo từng bước, từ các liệu pháp ít xâm lấn đến phẫu thuật.

4.1. Điều trị ban đầu

Thay đổi lối sống: Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Bệnh nhân được khuyến khích ngừng hút thuốc, giảm cân, tập thể dục thường xuyên và giảm căng thẳng.

Thuốc ức chế PDE5: Các loại thuốc như sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) và avanafil (Stendra) vẫn là liệu pháp hàng đầu. Chúng hoạt động bằng cách tăng lưu lượng máu đến dương vật, giúp duy trì sự cương cứng.

4.2. Liệu pháp thứ hai

Tiêm thuốc vào dương vật: Khi thuốc uống không hiệu quả, việc tiêm thuốc trực tiếp vào thể hang (intracavernosal injection) với các hoạt chất như alprostadil là một lựa chọn hiệu quả.

Thiết bị bơm chân không (Vacuum Erection Devices): Đây là một phương pháp không xâm lấn, sử dụng lực hút chân không để tạo ra sự cương cứng.

4.3. Phẫu thuật

Cấy ghép thể hang: Đối với những bệnh nhân không đáp ứng với các phương pháp trên, việc cấy ghép thể hang (penile prosthesis implantation) được coi là giải pháp cuối cùng. Phẫu thuật này mang lại tỷ lệ hài lòng cao cho bệnh nhân và đối tác.

Những hướng dẫn mới này của EAU cho thấy một cái nhìn toàn diện hơn về rối loạn cương dương, không chỉ coi đó là một vấn đề sức khỏe tình dục mà còn là một chỉ báo quan trọng về sức khỏe tổng thể, đặc biệt là sức khỏe tim mạch.