8 thực phẩm càng ăn càng làm sạch phổi

Tỏi

Tỏi chứa allicin - hợp chất tự nhiên có đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn mạnh. Thành phần này giúp giảm viêm ở phổi, chống lại nhiễm trùng và cải thiện hiệu quả hoạt động hô hấp, đặc biệt hữu ích với người thường xuyên tiếp xúc khói bụi.

Gừng

Gừng phát huy tác dụng làm loãng và tống đờm nhờ các hợp chất hoạt tính như gingerol, shogaol và zingerone. Những chất này giúp giảm viêm niêm mạc đường thở, làm loãng dịch nhầy, hỗ trợ phổi tự làm sạch và tăng lưu thông khí. Đồng thời, đặc tính chống oxy hóa của gừng cũng giúp bảo vệ mô phổi khỏi tác hại của khói bụi, độc tố và nhiễm trùng, nhờ đó cải thiện rõ rệt chất lượng hô hấp.

Nghệ

Curcumin - hoạt chất chính trong nghệ - có khả năng phục hồi mô phổi và giảm viêm. Nhờ đặc tính chống oxy hóa mạnh, nghệ giúp giảm stress oxy hóa do ô nhiễm và khói thuốc gây ra, từ đó làm sạch và cải thiện sức khỏe phổi theo thời gian.

Táo

Táo giàu flavonoid và vitamin C, giúp bảo vệ phổi khỏi tổn thương do oxy hóa. Nghiên cứu đăng trên European Respiratory Journal năm 2022 cho thấy những người ăn táo thường xuyên có chức năng phổi tốt hơn và nguy cơ mắc các bệnh hô hấp như hen suyễn thấp hơn, nhờ hàm lượng flavonoid và vitamin C dồi dào trong loại quả này.

Rau lá xanh đậm

Các loại rau họ cải như rau bina, cải xoăn hay bông cải xanh chứa nhiều chlorophyll và chất chống oxy hóa, giúp thanh lọc máu và tăng cường oxy cho phổi. Nhờ hàm lượng dưỡng chất chống viêm dồi dào, nhóm rau này còn hỗ trợ hô hấp dễ dàng hơn và giúp mô phổi khỏe mạnh một cách tự nhiên.

Trái cây họ cam quýt

Cam, chanh và bưởi giàu vitamin C - dưỡng chất quan trọng giúp nâng cao khả năng miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn, virus gây bệnh đường hô hấp. Vitamin C còn hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do và hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên, giảm nguy cơ tổn thương mô phổi. Nhờ đó, việc bổ sung đều đặn nhóm trái cây này có thể giúp đường thở khỏe hơn và giảm tần suất các đợt viêm nhiễm hô hấp.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều catechin, đặc biệt là EGCG, có khả năng giảm viêm, ức chế hoạt động của các tác nhân gây hại và bảo vệ tế bào phổi khỏi tổn thương. Các hợp chất này cũng hỗ trợ làm lỏng dịch nhầy và cải thiện quá trình thải đờm, giúp đường thở thông thoáng hơn. Duy trì thói quen uống một đến hai tách mỗi ngày không chỉ giúp làm sạch phổi mà còn tăng cường chức năng hô hấp nói chung.

Quả óc chó

Quả óc chó giàu axit béo omega-3 - dưỡng chất có khả năng giảm viêm đường thở và hỗ trợ lưu thông oxy hiệu quả hơn. Omega-3 giúp ổn định hoạt động của các tế bào miễn dịch trong phổi, hạn chế phản ứng viêm quá mức và bảo vệ mô phổi trước tác động của ô nhiễm hoặc dị ứng. Ăn quả óc chó thường xuyên được ghi nhận có lợi cho sức khỏe hô hấp, giúp phổi khỏe hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như phổi tắc nghẽn (COPD) hay hen suyễn.