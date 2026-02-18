7 thứ giảm say rượu bia ngày Tết

Vào ngày Tết, những cuộc chúc tụng đầu xuân bên mâm cỗ sum họp thường đi kèm rượu bia. Tuy nhiên, việc nâng ly quá đà dễ khiến nhiều người rơi vào tình trạng say xỉn, mệt mỏi, đau đầu, ảnh hưởng đến sức khỏe và không khí vui vẻ đầu năm. Ngoài việc nghỉ ngơi, một số nguyên liệu, trái cây có sẵn trong nhà có thể giúp giải rượu hiệu quả, bao gồm:

Xoài

Loại trái cây màu cam ngọt thơm này - dù hái trực tiếp từ vườn hay mua ở siêu thị - có thể góp phần giảm cảm giác khó chịu sau khi uống rượu. Một số nghiên cứu cho thấy cả phần thịt lẫn vỏ xoài đều có khả năng làm giảm nồng độ cồn trong huyết tương sau khi tiêu thụ. Vì vậy, thêm xoài vào sinh tố, salad hoặc ăn tươi có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn nếu sáng hôm sau bạn thức dậy với cơn say.

Nước

Rượu kích thích cơ thể tăng bài tiết nước tiểu, từ đó dễ dẫn đến mất nước. Các biểu hiện thường gặp gồm đau đầu, mệt mỏi, khát nhiều. Việc mất nước và các chất điện giải như kali, natri qua đường tiểu có thể gây mất cân bằng điện giải.

Bổ sung đủ nước, ưu tiên các dung dịch có chứa điện giải như oresol, sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn. Tốt nhất, nên bắt đầu bù nước ngay từ trước và trong khi uống rượu để hạn chế nguy cơ mất nước và giảm mức độ say sau đó.

Gừng

Gừng chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên, được cho là giúp kiểm soát tình trạng stress oxy hóa do rượu gây ra. Đây cũng là nguyên liệu quen thuộc trong việc giảm buồn nôn - một triệu chứng phổ biến của say rượu. Nhấp một tách trà gừng ấm hoặc nhai vài lát gừng ngâm có thể giúp làm dịu dạ dày.

Nước nhựa cây phong (maple sap)

Khi khai thác cây phong, người ta thu được một loại chất lỏng tự nhiên gọi là nhựa phong, giàu chất điện giải, prebiotic và chất chống oxy hóa. Thông thường, nhựa phong được đun cô đặc để làm siro, nhưng ở dạng nguyên bản (chưa đun), loại nước này vẫn có thể uống trực tiếp và hiện được bán sẵn tại một số cửa hàng.

Một nghiên cứu công bố năm 2011 trên International Journal of Molecular Medicine cho thấy những con chuột được cho uống nhựa phong 30 phút trước khi dùng rượu có nồng độ cồn trong máu thấp hơn so với nhóm không uống.

Dù vẫn cần thêm nghiên cứu trên người để xác nhận hiệu quả đối với tình trạng say rượu, nhựa phong được xem là một lựa chọn tiềm năng, ít rủi ro và khá dễ uống để hỗ trợ cơ thể trước cuộc vui.

Hồng sâm

Trong khi phần lớn dữ liệu hiện có vẫn dựa trên các nghiên cứu quy mô nhỏ hoặc thử nghiệm trên động vật, kết quả cho thấy dùng hồng sâm cùng lúc uống rượu có thể giúp giảm triệu chứng say.

Trong một nghiên cứu chéo ngẫu nhiên trên 25 nam giới khỏe mạnh, nhóm dùng hồng sâm có nồng độ cồn trong máu thấp hơn và các biểu hiện khó chịu sau uống rượu cũng giảm đáng kể so với nhóm đối chứng. Điều này cho thấy hồng sâm có thể mang lại tác động tích cực.

Quả lê gai (prickly pear)

Loại quả màu đỏ mọc trên cây xương rồng nopal - còn gọi là lê gai, xương rồng lê hay sabra-– được cho là có tiềm năng hỗ trợ giảm say. Đây là loại trái cây vị ngọt, dễ ăn và phổ biến ở một số nước châu Mỹ.

Nghiên cứu cho thấy lê gai có thể làm giảm các triệu chứng như buồn nôn, khô miệng bằng cách ức chế phản ứng viêm trong cơ thể. Một công trình công bố năm 2004 thậm chí ghi nhận mức độ nặng của tình trạng say rượu có thể giảm tới một nửa ở những người dùng loại quả này trước khi uống rượu.

Thực phẩm bổ sung L-Cysteine

Một số nghiên cứu cho thấy các sản phẩm bổ sung chứa axit amin L-Cysteine có thể giúp giảm triệu chứng sau khi uống rượu. Trong một nghiên cứu nhỏ, những người dùng 1.200 mg L-Cysteine ghi nhận ít đau đầu và buồn nôn hơn so với các lần say trước đó.