7 đồ uống giải rượu

Nhức đầu, khô miệng, mệt mỏi và nôn nao thường xảy ra sau khi uống rượu. Rượu thúc đẩy viêm do các phân tử liên kết này với các enzyme hóa học khác nhau trong cơ thể, làm thay đổi cách chúng hoạt động. Người uống rượu dễ mất nước vì đi tiểu nhiều, thường thiếu ngủ do gián đoạn giấc ngủ. Một số thức uống có thể giải rượu nhanh, làm giảm các triệu chứng khó chịu.

Nước lọc

Uống nước là cách đơn giản để giải rượu. Nước thúc đẩy quá trình tiêu hóa bằng cách hòa tan chất độc cùng các chất thải trong cơ thể và thải chúng ra ngoài. Uống đủ nước mỗi ngày, khoảng 1,5-2 lít, giúp sinh nhiệt, cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Trà gừng

Uống một tách trà gừng nóng góp phần thải độc tố ra khỏi cơ thể, bao gồm cả rượu. Trà gừng hỗ trợ làm sạch cơ thể bằng cách kích thích tiêu hóa, tăng tuần hoàn, đổ mồ hôi.

Rượu gây kích ứng niêm mạc dạ dày, là một trong những nguyên nhân dẫn đến buồn nôn. Gừng làm dịu khó chịu ở dạ dày thông qua phản ứng miễn dịch và chống viêm. Hãy thêm gừng vào nước ấm uống trực tiếp hoặc ăn gừng tươi.

Nước táo quế

Táo cung cấp chất phytochemical và pectin giúp loại bỏ độc tố. Hàm lượng chất chống oxy hóa, đặc tính chống viêm của quế có thể thúc đẩy khôi phục sự cân bằng trong cơ thể, chống lại các gốc tự do. Hỗn hợp nước từ táo quế giải độc rượu lành mạnh.

Nước chanh bạc hà

Bạc hà và chanh đều có nhiều lợi ích, giảm chứng khó tiêu sau khi quá chén. Lá bạc hà chứa nhiều tinh dầu có lợi tiêu hóa, góp phần giải độc. Chanh có nhiều vitamin C, hỗ trợ hệ thống miễn dịch bằng cách thanh lọc độc tố khỏi cơ thể.

Nước dưa chuột bạc hà

Bạc hà cải thiện lưu lượng mật trong dạ dày, khi kết hợp với dưa chuột giúp giảm tình trạng quá tải chất độc. Chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác trong dưa chuột bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa.

Nước ép lựu

Nước ép lựu có nhiều punicalagin - một chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng giải độc gan sau uống rượu. Vitamin C góp phần củng cố hệ miễn dịch, thúc đẩy sức khỏe tổng thể. Một số người lo lắng do say rượu có thể ảnh hưởng đến cảm xúc giống với một số triệu chứng thể chất của tình trạng nôn nao.

Trà hoa cúc

Rượu có thể gây suy nhược, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần do mất nước, giảm lượng đường trong máu. Uống trà hoa cúc làm dịu cảm giác choáng ngợp do uống rượu. Loại trà này còn hỗ trợ giấc ngủ, cải thiện triệu chứng tiêu hóa như đau bụng.

Để phòng tránh tác hại của rượu, phụ nữ không nên uống quá một ly và nam giới là hai ly mỗi ngày. Ăn no trước khi uống vì cơ thể hấp thụ rượu nhanh hơn khi bụng đói, cung cấp đủ nước cho cơ thể.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]