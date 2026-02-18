Chồng chỉ lì xì các cháu 20.000 đồng vì không muốn 'xem trọng tiền bạc'

Tôi 27 tuổi, mới kết hôn được nửa năm và đây là cái Tết đầu tiên tôi về sống ở nhà chồng. Kinh tế của hai vợ chồng khá ổn, tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 40 triệu đồng, chưa có con, cũng không phải lo gánh nặng tài chính nào lớn.

Đêm 30, sau khi dọn dẹp xong, hai vợ chồng ngồi chuẩn bị phong bao lì xì cho họ hàng. Tôi chủ động đổi các mệnh giá 100.000 và 200.000 đồng. Với tôi, đó là mức phổ biến hiện nay, nhất là với các cháu đã đi học. Tôi nghĩ mình mới làm dâu, nên cư xử sao cho "đẹp mặt" hai bên.

Chồng tôi lại không đồng ý. Anh nhất định chỉ để 20.000 – 50.000 đồng trong mỗi phong bao. Anh nói lì xì chỉ mang ý nghĩa lấy lộc đầu năm, không phải thể hiện kinh tế. Chưa kể, vợ chồng tôi chưa có con nên nếu lì xì nhiều tiền sẽ "lỗ". Anh còn bảo chính người lớn đang làm mất đi ý nghĩa khi biến chuyện mừng tuổi thành thước đo tiền bạc.

Tôi không phủ nhận điều anh nói nhưng tôi thấy mặt bằng mừng tuổi bây giờ đã khác trước. Trong họ, nhiều người thường để 100.000 đồng trở lên, nên tôi sợ nếu mình mừng ít quá sẽ bị đánh giá là tính toán, nhất là khi tôi mới làm dâu.

Cuối cùng vì không muốn đôi co với chồng nên tôi đành phải theo anh, dù vậy tôi vẫn cảm thấy rất ấm ức bởi chồng tôi bảo thủ, không chịu thay đổi.

Tôi không biết trong chuyện này ai mới là người quá đặt nặng vấn đề: tôi vì sợ ánh nhìn họ hàng, hay chồng tôi vì giữ khư khư quan điểm của mình?