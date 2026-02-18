Áo dài du xuân của vợ chồng Tăng Thanh Hà và các cặp sao Việt

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn giữ thông lệ mỗi dịp Tết: diện áo dài chụp hình ở góc cầu thang của biệt thự. Năm nay, họ cùng chọn áo dài có tông xanh, với sắc xanh lục của Louis Nguyễn và xanh rêu của Tăng Thanh Hà. Cặp vợ chồng còn rủ nhau đeo kính râm tăng độ 'ngầu'.

Đỗ Thị Hà háo hức trong năm đầu đón Tết cùng ông xã Viết Vương. Cả hai chọn áo dài tông trắng be thanh lịch, trang nhã.

Vợ chồng Midu đầu tư chỉn chu cho áo dài du xuân mỗi dịp đầu năm mới. Ngoài việc diện túi có tông xanh ăn ý với áo dài của ông xã, Midu còn thể hiện sự kết nối với trang phục của chồng qua charm hình chú ngựa trên chiếc túi.

Thanh Hằng và nhạc trưởng Nhật Minh cùng chọn áo dài có tông màu rực rỡ.

Vợ chồng Quang Hải 'lấy may' đầu năm bằng áo dài tông đỏ.

Diệu Nhi và Anh Tú đón năm mới cùng áo dài xanh - tím in họa tiết.

Tuyết Lan chọn cho mình và ông xã áo dài tông hồng với độ đậm - nhạt khác nhau khi cả gia đình đi biển đầu năm mới.

Salim và ông xã Long Hạt Nhài mặc trang phục truyền thống tông màu đỏ rượu vang tạo vẻ sang trọng.

Set trang phục gồm áo dài nhung cho nam và áo tứ thân mềm mại cho nữ còn được vợ chồng Phương Nga - Bình An lựa chọn.

Áo dài tơ tằm gam màu nâu vàng toát lên nét vương giả giúp Diễm My cùng ông xã doanh nhân thể hiện gu thẩm mỹ.