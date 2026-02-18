Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết nguyên đán 2026

Áo dài du xuân của vợ chồng Tăng Thanh Hà và các cặp sao Việt

Sự kiện: Tết Bính Ngọ 2026 Phong cách thời trang của SAO

Vợ chồng Tăng Thanh Hà, Diễm My, Đỗ Thị Hà... chọn áo dài đồng điệu để du xuân đầu năm Bính Ngọ 2026.

Áo dài du xuân của vợ chồng Tăng Thanh Hà và các cặp sao Việt - 1

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn giữ thông lệ mỗi dịp Tết: diện áo dài chụp hình ở góc cầu thang của biệt thự. Năm nay, họ cùng chọn áo dài có tông xanh, với sắc xanh lục của Louis Nguyễn và xanh rêu của Tăng Thanh Hà. Cặp vợ chồng còn rủ nhau đeo kính râm tăng độ 'ngầu'.

Áo dài du xuân của vợ chồng Tăng Thanh Hà và các cặp sao Việt - 2

Đỗ Thị Hà háo hức trong năm đầu đón Tết cùng ông xã Viết Vương. Cả hai chọn áo dài tông trắng be thanh lịch, trang nhã.

Áo dài du xuân của vợ chồng Tăng Thanh Hà và các cặp sao Việt - 3

Vợ chồng Midu đầu tư chỉn chu cho áo dài du xuân mỗi dịp đầu năm mới. Ngoài việc diện túi có tông xanh ăn ý với áo dài của ông xã, Midu còn thể hiện sự kết nối với trang phục của chồng qua charm hình chú ngựa trên chiếc túi.

Áo dài du xuân của vợ chồng Tăng Thanh Hà và các cặp sao Việt - 4

Thanh Hằng và nhạc trưởng Nhật Minh cùng chọn áo dài có tông màu rực rỡ.

Áo dài du xuân của vợ chồng Tăng Thanh Hà và các cặp sao Việt - 5

Vợ chồng Quang Hải 'lấy may' đầu năm bằng áo dài tông đỏ.

Áo dài du xuân của vợ chồng Tăng Thanh Hà và các cặp sao Việt - 6

Diệu Nhi và Anh Tú đón năm mới cùng áo dài xanh - tím in họa tiết.

Áo dài du xuân của vợ chồng Tăng Thanh Hà và các cặp sao Việt - 7

Tuyết Lan chọn cho mình và ông xã áo dài tông hồng với độ đậm - nhạt khác nhau khi cả gia đình đi biển đầu năm mới.

Áo dài du xuân của vợ chồng Tăng Thanh Hà và các cặp sao Việt - 8

Salim và ông xã Long Hạt Nhài mặc trang phục truyền thống tông màu đỏ rượu vang tạo vẻ sang trọng.

Áo dài du xuân của vợ chồng Tăng Thanh Hà và các cặp sao Việt - 9

Set trang phục gồm áo dài nhung cho nam và áo tứ thân mềm mại cho nữ còn được vợ chồng Phương Nga - Bình An lựa chọn.

Áo dài du xuân của vợ chồng Tăng Thanh Hà và các cặp sao Việt - 10

Áo dài tơ tằm gam màu nâu vàng toát lên nét vương giả giúp Diễm My cùng ông xã doanh nhân thể hiện gu thẩm mỹ.

Tăng Thanh Hà gây sốt với một kiểu áo dài suốt nhiều năm
Tăng Thanh Hà gây sốt với một kiểu áo dài suốt nhiều năm

Nhiều năm qua, Tăng Thanh Hà trung thành với một gu áo dài nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều được nhiều người quan tâm.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trang Shaelyn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/02/2026 20:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tết Bính Ngọ 2026 Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN