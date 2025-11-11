7 dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư đại tràng

1. Cảm giác muốn đại tiện liên tục

Ung thư đại tràng có thể gây ra cảm giác đại tiện phân không hết. Tình trạng này có thể khiến người bệnh liên tục cảm thấy muốn đi vệ sinh, ngay cả khi vừa mới đi đại tiện. Triệu chứng này thường chỉ ra có khối u ở trực tràng hoặc đại tràng dưới, gây kích ứng niêm mạc ruột. Đây là một dấu hiệu cảnh báo khó phát hiện nhưng rất quan trọng, và nếu thường xuyên gặp phải, cần được kiểm tra bằng phương pháp nội soi đại tràng.

2. Thiếu máu và da nhợt nhạt

Do ung thư đại tràng gây mất máu nội tạng theo thời gian, nó có thể dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt, thường được nhận biết qua các triệu chứng như da nhợt nhạt, chóng mặt, đau đầu hoặc suy nhược cơ thể. Khám sức khỏe định kỳ và xét nghiệm máu có thể phát hiện các dấu hiệu như thiếu máu, đây có thể là triệu chứng ở giai đoạn đầu của ung thư đại tràng.

3. Giảm cân không mong muốn

Giảm cân đột ngột mà không do thay đổi chế độ ăn uống hoặc tập thể dục có thể là triệu chứng của ung thư đại tràng giai đoạn tiến triển. Ung thư ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể và có thể làm tăng nhu cầu trao đổi chất. Nếu bạn sụt cân nhanh chóng mà không do cố gắng, đặc biệt là khi kết hợp với các triệu chứng khác như mệt mỏi hoặc thay đổi nhu động ruột, hãy tìm gặp bác sĩ để được khám và tư vấn.

4. Đau bụng và khó chịu

Đau quặn bụng dai dẳng, đầy hơi hoặc khó chịu cũng có thể là một dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng. Khi khối u phát triển, nó có thể chặn một phần đại tràng, gây đau và tích tụ khí. Nhiều người cho rằng những triệu chứng này là do khó tiêu hoặc căng thẳng, nhưng nếu cơn đau bụng tái phát hoặc tăng dần, đặc biệt là ở góc phần tư dưới bên trái, bạn nên đi khám bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa.

5. Mệt mỏi và yếu không rõ nguyên nhân

Ung thư đại tràng có thể gây xuất huyết nội mãn tính, dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt, một tình trạng khiến bệnh nhân cảm thấy yếu ớt, mệt mỏi và khó thở. Tình trạng mệt mỏi này không phải do thiếu ngủ hoặc làm việc quá sức, mà là một vấn đề sinh lý sâu xa hơn do thiếu tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Nếu liên tục cảm thấy kiệt sức mà không rõ nguyên nhân, xét nghiệm máu có thể giúp phát hiện các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn quan trọng.

6. Thay đổi thói quen đại tiện

Những thay đổi không rõ nguyên nhân trong nhu động ruột cũng là một dấu hiệu cảnh báo quan trọng khác. Điều này có thể bao gồm tiêu chảy, táo bón, hoặc sự thay đổi đáng chú ý về độ đặc hoặc tần suất đi ngoài. Nếu thói quen đi ngoài thay đổi và kéo dài hơn vài tuần, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Ung thư đại tràng giai đoạn đầu thường gây ra tình trạng phân nhỏ như bút chì do khối u đang phát triển làm hạn chế đường đi qua đại tràng.

7. Có máu trong phân

Một trong những dấu hiệu sớm nhất và đáng báo động nhất của ung thư đại tràng là thấy máu trong phân. Máu có thể có màu đỏ tươi hoặc sẫm màu như hắc ín, tùy thuộc vào vị trí bắt nguồn của máu trong đại tràng. Đáng tiếc là nhiều người thường nhầm lẫn triệu chứng này với bệnh trĩ hoặc các vấn đề về chế độ ăn uống. Chảy máu kéo dài hoặc tái phát là dấu hiệu không nên bỏ qua và cần được bác sĩ thăm khám ngay lập tức, vì đó có thể là dấu hiệu của xuất huyết nội do khối u gây ra.